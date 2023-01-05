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Batida contra carro

Motociclista morre em acidente a caminho do trabalho em Cachoeiro

Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (5), na Rodovia Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão; Lindomar Vieira Gomes da Silva, 45 anos, morreu no local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 jan 2023 às 10:39

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 10:39

Homem morre em acidente entre carro e moto no Valão
Homem morre em acidente entre carro e moto no Valão Crédito: Matheus Passos
Um motociclista de 45 anos morreu em um acidente na rodovia Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A moto pilotada por Lindomar Vieira Gomes da Silva e um carro que seguia no sentido contrário
O repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, apurou com a Polícia Militar que o carro, um Fiat Palio, seguia no sentido Centro quando perdeu o controle, invadiu contramão e colidiu de frente com uma moto, que trafegava no sentido contrário.
Com o impacto da batida, a moto foi arremessada em direção a um matagal e o corpo de Lindomar ficou caído às margens da rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. A Polícia Militar sinalizou a via, que chegou a ficar interditada no sentido Coramara.
Homem morre em acidente entre carro e moto no Valão Crédito: Matheus Passos
De acordo com colegas de trabalho, Lindomar Vieira Gomes da Silva era casado, residia em Cachoeiro de Itapemirim e seguia para o trabalho, em uma marmoraria no município. A perícia esteve no local e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.
O motorista do carro, de 44 anos, foi encontrado desacordado dentro do veículo. Ele foi socorrido pelo Samu para a Santa Casa, no município. De acordo com a unidade, ele segue internado no pronto-socorro.

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