Motociclista morre em acidente a caminho do trabalho em Cachoeiro

Homem morre em acidente entre carro e moto no Valão Crédito: Matheus Passos

Um motociclista de 45 anos morreu em um acidente na rodovia Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A moto pilotada por Lindomar Vieira Gomes da Silva e um carro que seguia no sentido contrário

O repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, apurou com a Polícia Militar que o carro, um Fiat Palio, seguia no sentido Centro quando perdeu o controle, invadiu contramão e colidiu de frente com uma moto, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto da batida, a moto foi arremessada em direção a um matagal e o corpo de Lindomar ficou caído às margens da rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. A Polícia Militar sinalizou a via, que chegou a ficar interditada no sentido Coramara.

Homem morre em acidente entre carro e moto no Valão Crédito: Matheus Passos

De acordo com colegas de trabalho, Lindomar Vieira Gomes da Silva era casado, residia em Cachoeiro de Itapemirim e seguia para o trabalho, em uma marmoraria no município. A perícia esteve no local e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.