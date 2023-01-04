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No Sul do ES

Sargento da PM passa mal ao dirigir e morre em Cachoeiro

O Samu esteve no local e quebrou o vidro do veículo para socorrer o militar, mas ele já estava em óbito
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 jan 2023 às 16:58

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 16:58

Um sargento da Polícia Militar (PM), identificado como Luis Fernando Nogueira da Silva, de 52 anos, passou mal enquanto dirigia um carro e morreu na manhã desta quarta-feira (4). Ele foi encontrado dentro do veículo, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Sargento da PM passa mal ao dirigir e morre em Cachoeiro
Luis Fernando Nogueira da Silva, de 52 anos, era sargento da Polícia Militar Crédito: Redes sociais
Segundo a PM, a ocorrência foi registrada como morte natural. A princípio, o militar saiu de serviço às 8h e foi em direção a casa dele, mas não chegou ao destino. Diante disso, familiares ficaram preocupados e iniciaram as buscas.
A corporação comunicou que, às 12h, chegaram informações de que havia um carro parado em frente à entrada do ginásio de esportes no bairro Nova Brasília. Um vídeo, registrado por uma pessoa que estava no local, mostra o carro em que o sargento estava. Veja a seguir:
De acordo com a polícia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e quebrou o vidro do veículo para socorrer o militar, porém ele já estava em óbito. A funerária foi acionada para a remoção do corpo.
Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que “em casos de falecimento por causa natural e não violenta o corpo é encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), da Secretaria da Saúde (Sesa), onde será realizada a necropsia com emissão da Declaração de Óbito”.
Além disso, informou que “o transporte de cadáveres do DML/SML só realiza atendimento no local em casos de mortes violentas, com suspeita de violência, ou de corpos em adiantado estado de decomposição”.

Nota de pesar

A Polícia Militar divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento do sargento. Além disso, passou informações sobre o velório e sepultamento. Confira na íntegra a seguir:
"É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do 3º sargento Luiz Fernando Nogueira da Silva, RG 17.193-3, lotado na 3º CPOR- Comando de Polícia Ostensiva Regional.
O militar faleceu na manhã desta quarta-feira (04). Ele exercia a função de despachador radio ocorrência no CCO- Centro de Controle Operacional da região Sul do Estado.
O velório ocorrerá no Cemitério Campo da Paz, na cidade de Campos, Rio de Janeiro, onde também será realizado o sepultamento amanhã (05), previsto para às 11 horas.
Na oportunidade, prestamos os mais sinceros pêsames, rogando a Deus que conforte os familiares e amigos."

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