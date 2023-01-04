Sargento da PM passa mal ao dirigir e morre em Cachoeiro

Luis Fernando Nogueira da Silva, de 52 anos, era sargento da Polícia Militar Crédito: Redes sociais

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada como morte natural. A princípio, o militar saiu de serviço às 8h e foi em direção a casa dele, mas não chegou ao destino. Diante disso, familiares ficaram preocupados e iniciaram as buscas.

A corporação comunicou que, às 12h, chegaram informações de que havia um carro parado em frente à entrada do ginásio de esportes no bairro Nova Brasília. Um vídeo, registrado por uma pessoa que estava no local, mostra o carro em que o sargento estava. Veja a seguir:

De acordo com a polícia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e quebrou o vidro do veículo para socorrer o militar, porém ele já estava em óbito. A funerária foi acionada para a remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que “em casos de falecimento por causa natural e não violenta o corpo é encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), da Secretaria da Saúde (Sesa), onde será realizada a necropsia com emissão da Declaração de Óbito”.

Além disso, informou que “o transporte de cadáveres do DML/SML só realiza atendimento no local em casos de mortes violentas, com suspeita de violência, ou de corpos em adiantado estado de decomposição”.

Nota de pesar

A Polícia Militar divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento do sargento. Além disso, passou informações sobre o velório e sepultamento. Confira na íntegra a seguir:

"É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do 3º sargento Luiz Fernando Nogueira da Silva, RG 17.193-3, lotado na 3º CPOR- Comando de Polícia Ostensiva Regional.

O militar faleceu na manhã desta quarta-feira (04). Ele exercia a função de despachador radio ocorrência no CCO- Centro de Controle Operacional da região Sul do Estado.

O velório ocorrerá no Cemitério Campo da Paz, na cidade de Campos, Rio de Janeiro, onde também será realizado o sepultamento amanhã (05), previsto para às 11 horas.