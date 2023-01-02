Acidente com moto provoca engavetamento com três carros em Cachoeiro

Um acidente com uma moto provocou um engavetamento com três carros na rodovia que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim x Marataízes, próximo à BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O fato aconteceu no início da noite desta segunda-feira (2) e uma pessoa ficou ferida.
Segundo a apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, testemunhas contaram que um motociclista caiu e, depois, houve um engavetamento envolvendo três carros. No último veículo, da marca Gol, havia duas pessoas e uma mulher, que estava no banco do passageiro, ficou ferida. Ela foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sem gravidade, somente com ferimentos leves.
Ainda de acordo com o repórter, o motociclista não foi encontrado local.
A reportagem procurou a Polícia Militar para saber se houve acionamento e se teria mais informações. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.