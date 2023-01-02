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No Sul do ES

Acidente com moto provoca engavetamento com três carros em Cachoeiro

Uma das pessoas que estava em um dos carros que sofreu engavetamento ficou ferida e resgatada pelo Samu
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

02 jan 2023 às 19:38

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 19:38

Um acidente com uma moto provocou um engavetamento com três carros na rodovia que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim x Marataízes, próximo à BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O fato aconteceu no início da noite desta segunda-feira (2) e uma pessoa ficou ferida.
Uma mulher que estava no banco do passageiro do carro Gol ficou ferida no acidente que ocorreu em Cachoeiro
Uma mulher que estava no banco do passageiro do carro Gol ficou ferida no acidente que ocorreu em Cachoeiro Crédito: Thomaz Albano
Segundo a apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, testemunhas contaram que um motociclista caiu e, depois, houve um engavetamento envolvendo três carros. No último veículo, da marca Gol, havia duas pessoas e uma mulher, que estava no banco do passageiro, ficou ferida. Ela foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sem gravidade, somente com ferimentos leves.
Ainda de acordo com o repórter, o motociclista não foi encontrado local.
A reportagem procurou a Polícia Militar para saber se houve acionamento e se teria mais informações. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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