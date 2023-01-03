Após morte, Cachoeiro alerta sobre risco de afogamento no Rio Itapemirim

Cachoeiro alerta sobre risco de afogamento no Rio Itapemirim Crédito: Alice Souza

Segundo o Corpo de Bombeiros , na véspera de ano novo, a corporação foi acionada por volta de 13h. Uma prima do menino contou que viu Erick mergulhando na altura do bairro Rubem Braga e desaparecendo em seguida. Buscas foram feitas e o corpo do garoto foi localizado durante a noite, no mesmo dia.

O coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, Francisco Inácio Daroz, disse que com o aumento das temperaturas devido ao verão, alguns moradores costumam se banhar no rio – prática que deve ser evitada devido ao perigo do risco de afogamento.

“Quando o Rio Itapemirim está no nível normal nós já não recomendamos o mergulho. Agora, com o nível mais elevado devido às últimas chuvas, a correnteza fica mais forte e estamos reforçando o apelo para que se evite essa prática. Mesmo nos locais que aparentam mansidão, é perigoso”, advertiu Daroz.

Perigos no Rio Itapemirim

Segundo o coordenador, em trechos do Rio Itapemirim há presença de rochas e muitas delas ficam submersas e há o risco dos banhistas se chocarem ou ficarem presos nelas.