Após morte, Cachoeiro alerta sobre risco de afogamento no Rio Itapemirim

Após a morte por afagamento de Erick Beluzo Costa, de 7 anos, no último sábado (31), no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, a Defesa Civil Municipal alertou sobre os riscos de entrar no local. O mergulho no rio, segundo o órgão, não é recomendado mesmo que ele esteja com nível normal de vazão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, na véspera de ano novo, a corporação foi acionada por volta de 13h. Uma prima do menino contou que viu Erick mergulhando na altura do bairro Rubem Braga e desaparecendo em seguida. Buscas foram feitas e o corpo do garoto foi localizado durante a noite, no mesmo dia.
O coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, Francisco Inácio Daroz, disse que com o aumento das temperaturas devido ao verão, alguns moradores costumam se banhar no rio – prática que deve ser evitada devido ao perigo do risco de afogamento.
“Quando o Rio Itapemirim está no nível normal nós já não recomendamos o mergulho. Agora, com o nível mais elevado devido às últimas chuvas, a correnteza fica mais forte e estamos reforçando o apelo para que se evite essa prática. Mesmo nos locais que aparentam mansidão, é perigoso”, advertiu Daroz.
Perigos no Rio Itapemirim
Segundo o coordenador, em trechos do Rio Itapemirim há presença de rochas e muitas delas ficam submersas e há o risco dos banhistas se chocarem ou ficarem presos nelas.
O coordenador Francisco Inácio Daroz lembrou ainda que, em caso de acidentes no rio, o socorro é prestado pelo Corpo de Bombeiros, que deve ser acionado pelo telefone 193.