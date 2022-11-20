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Leonel Ximenes

Aumento no número de afogamentos no ES acende alerta

Segundo os Bombeiros, quantidade de ocorrências nos dez primeiros meses deste ano já é maior que a total do ano de 2021

Públicado em 

20 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Homem na Praia de Itaparica, em Vila Velha, diante de placa de risco de afogamento
Placa na Praia de Itaparica, em Vila Velha alerta para risco de afogamento Crédito: Ricardo Medeiros
O verão ainda nem começou e o Corpo de Bombeiros já acendeu o alerta para a segurança de banhistas no Estado. Entre janeiro e outubro deste ano, a corporação registrou 125 mortes por afogamento, o que representa um aumento de 21% nas ocorrências, ante o mesmo período de 2021, quando ocorreram 103 óbitos.
Neste ano, a maior ocorrência de óbitos por afogamento ocorreu em lagos, lagoas e represas, que acumulam 35 mortes. Na sequência, vêm os óbitos no mar, que totalizam 32 ocorrências. Em cursos d’água, que compreendem rios, córregos e riachos, 30 pessoas perderam a vida neste ano.
“É necessário levar em conta que nem toda ocorrência é atendida pelo Corpo de Bombeiros. Há casos em que a própria família retira a pessoa da água, em óbito. Esses casos não entram nas estatísticas do Corpo de Bombeiros, o que nos leva a entender que o número de ocorrências é ainda maior”, analisou a capitã Gabriela.

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Os casos em que as pessoas são resgatadas com vida também merecem atenção. Entre janeiro e outubro deste ano, 1.352 pessoas foram resgatadas por guarda-vidas. O município de Vila Velha acumula o maior número de registros, com 576 ocorrências.
Especialista em salvamento aquático, a capitã Gabriela esclarece que, em média, 16 brasileiros morrem afogados por dia, sendo que, desses, quatro são crianças. Entre crianças com até 4 anos, o afogamento é a principal causa de morte.

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Com a chegada do verão e o aumento no movimento de banhistas em praias, rios, lagoas e piscinas, o Corpo de Bombeiros orienta que os banhistas tenham atenção redobrada.

AS DICAS DOS BOMBEIROS PARA EVITAR AFOGAMENTOS

  • Atenção total ao seu filho, mantendo-o em uma distância de segurança de um braço (não adianta estar próximo sem estar atento, como, por exemplo, no caso do uso do celular);
  • Frequente praias, clubes e parques aquáticos supervisionados por guarda-vidas;
  • Em casa, mantenha os baldes virados ou recipientes que acumulem água fora do alcance das crianças (fechar porta de banheiros e lavanderias);
  • Restrinja o acesso à piscina com grades ou cercas que de fato impeçam o acesso da criança a estes locais;
  • Use ralos antissucção e meios de interrupção da bomba;
  • Aprenda como agir em caso de urgência;
  • Natação infantil o quanto antes. Natação é prevenção para toda uma vida. Nunca é tarde para aprender;
  • Não deixe brinquedos ou objetos na piscina que possam atrair a criança;
  • Não confie em boias infláveis, pois elas podem ser perfuradas e perder a flutuabilidade; podem escorregar com protetor solar, ou virar facilmente em caso de boia circular. Prefira coletes de espuma;
  • Não entre em contato físico com alguém que esteja se afogando, você pode se tornar uma nova vítima. Peça ajuda e ofereça flutuação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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