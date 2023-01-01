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7 anos

Corpo de menino é encontrado após desaparecer em rio de Cachoeiro

A criança, de 7 anos, desapareceu na tarde de sábado (31), após entrar no Rio Itapemirim, no bairro Rubem Braga. O corpo foi encontrado por moradores no sistema de gradeamento do rio, no bairro Ilha da Luz, durante a noite
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 jan 2023 às 09:31

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 09:31

A mulher aparenta ter cerca de 40 anos e estava com ferimentos na cabeça
Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Thales Rodrigues
Um menino de 7 anos foi encontrado morto após desaparecer no Rio Itapemirim, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi localizado por moradores no sistema de gradeamento do rio, no bairro Ilha da Luz, durante a noite. A identidade da criança não foi divulgada.
O Corpo de Bombeiros chegou a fazer buscas no rio, mas o trabalho foi suspenso no fim da tarde por questão de visibilidade. Moradores que localizaram o corpo acionaram os bombeiros novamente, que foram até o local e retiraram o menino.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da criança foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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