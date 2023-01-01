Corpo de menino é encontrado após desaparecer em rio de Cachoeiro

Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Thales Rodrigues

Um menino de 7 anos foi encontrado morto após desaparecer no Rio Itapemirim, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi localizado por moradores no sistema de gradeamento do rio, no bairro Ilha da Luz, durante a noite. A identidade da criança não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros chegou a fazer buscas no rio, mas o trabalho foi suspenso no fim da tarde por questão de visibilidade. Moradores que localizaram o corpo acionaram os bombeiros novamente, que foram até o local e retiraram o menino.