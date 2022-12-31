Motociclista morre após colidir contra vaca em Linhares

Motociclista morreu após colidir contra vaca na estrada de Povoação, em Linhares Crédito: Foto leitor

André Afonso

Um motociclista de 38 anos morreu após colidir contra uma vaca em Linhares, no Norte do Estado. O acidente aconteceu próximo à Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), em Povoação, balneário do litoral linharense.

Segundo informações da Polícia Militar, o animal estava transitando solto na via quando foi atropelado pelo motociclista que, logo em seguida, colidiu com outro carro.

Por volta das 20h40, moradores da região acionaram a Polícia Militar que encontrou o homem já sem vida quando chegou ao local.