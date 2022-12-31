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Norte do ES

Motociclista morre após colidir contra vaca em Linhares

Acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (30) na estrada do balneário de Povoação

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 15:15

Publicado em 

31 dez 2022 às 15:15
Motociclista morre após colidir contra vaca em Linhares
Motociclista morreu após colidir contra vaca na estrada de Povoação, em Linhares Crédito: Foto leitor
André Afonso
Um motociclista de 38 anos morreu após colidir contra uma vaca em Linhares, no Norte do Estado. O acidente aconteceu próximo à Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), em Povoação, balneário do litoral linharense.
Segundo informações da Polícia Militar, o animal estava transitando solto na via quando foi atropelado pelo motociclista que, logo em seguida, colidiu com outro carro.
Por volta das 20h40, moradores da região acionaram a Polícia Militar que encontrou o homem já sem vida quando chegou ao local.
A Polícia Civil foi acionada por volta das 21h e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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