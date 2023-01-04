Acidente entre caminhão e carro deixa um morto na BR 259 em Colatina

11h00 - ⚠️Atenção! BR 259, km 30 - Colatina/ES - Interdição total da via nos dois sentidos, devido a um acidente com vítima. PRF sinalizando o local. Sem previsão de liberação.

Às 11h26, a PRF informou que o trânsito no local passou a fluir em sistema de pare e sina no acostamento, mas somente para veículos menores.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a perícia esteve no local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.