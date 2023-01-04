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Interdição total

Acidente entre caminhão e carro deixa um morto na BR 259 em Colatina

Colisão frontal entre os veículos ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), no km 30; o trecho do acidente chegou a ser totalmente interditado, segundo a PRF
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 jan 2023 às 11:29

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 11:29

Acidente entre caminhão e carro deixa um morto na BR 259 em Colatina

Um acidente entre um caminhão e um carro matou uma pessoa na manhã desta quarta-feira (3), no km 30 da BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente e o trecho foi totalmente interditado para atendimento à ocorrência – e no final da manhã, passou a fluir em pare e siga. O nome da vítima não foi informado.
Às 11h26, a PRF informou que o trânsito no local passou a fluir em sistema de pare e sina no acostamento, mas somente para veículos menores.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a perícia esteve no local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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