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Motociclista fratura perna em acidente na Avenida Beira-Mar em Vitória

Colisão entre moto e carro ocorreu na tarde desta terça (3) e vítima foi socorrida pelos Bombeiros; pista chegou a ficar com uma das faixas interditadas, mas já foi liberada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2023 às 17:44

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:44

Um motociclista de 57 anos fraturou a perna direita em acidente em um cruzamento no Centro de Vitória, na tarde desta terça-feira (3). A pista chegou a ficar com uma faixa interditada, mas foi liberada por volta das 16h50.
Segundo apuração do repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, o motociclista teria avançado o semáforo na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), sentido Centro, e batido em um Ônix no cruzamento da Rua Alberto de Oliveira Santos.
Ele teve uma fratura na perna direita e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, a corporação informou que "a equipe realizou o atendimento e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde".
Confira os registros:

Bombeiros fazem socorro de motociclista que fraturou perna em acidente

A reportagem pediu mais detalhes à Polícia Militar e Guarda Municipal. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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Acidente Bombeiros Centro de Vitória
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