Acidente deixa um morto e cinco feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Um acidente entre dois carros matou o motorista de um dos veículos, um homem de 30 anos, e deixou outras cinco pessoas feridas na tarde desta terça-feira (4), no km 36 na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os automóveis bateram de frente. As vítimas não tiveram seus nomes divulgados.
A PRF informou que um dos feridos teve lesões graves e os outros quatro tiveram ferimentos leves. A idade deles também não foi informada.
Um dos carros, um Volkswagen Parati, seguia no sentido São Mateus; e o Ford Fiesta, de placas do Rio de Janeiro, estava na direção contrária quando a colisão aconteceu.
A reportagem procurou a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, e a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.