Acidente deixa um morto e cinco feridos na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: PRF | Divulgação

A PRF informou que um dos feridos teve lesões graves e os outros quatro tiveram ferimentos leves. A idade deles também não foi informada.

Um dos carros, um Volkswagen Parati, seguia no sentido São Mateus; e o Ford Fiesta, de placas do Rio de Janeiro, estava na direção contrária quando a colisão aconteceu.