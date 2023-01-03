Um acidente deixou um motociclista ferido na tarde desta terça-feira (3), no bairro Guaxindiba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar do município, o motociclista teria batido contra um poste. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São Camilo, na cidade. O estado de saúde do motociclista é estável.
A Polícia Militar informou que as equipes foram ao local e testemunhas contaram aos militares que o motociclista caiu com a moto após a colisão.
Correção
05/01/2023 - 11:50
A primeira versão deste texto informava, erroneamente, que o acidente ocorreu no bairro Guanabara, em Aracruz. No entanto, a Polícia Militar afirmou que a ocorrência foi em Guaxindiba. O texto foi corrigido.
Motociclista fica ferido após bater contra poste em Aracruz