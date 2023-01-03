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Avenida Norte Sul

Acidente entre dois ônibus deixa vários passageiros feridos na Serra

Colisão entre coletivo do Transcol e ônibus de empresa particular ocorreu na manhã desta terça-feira (3) próximo ao Terminal de Carapina
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jan 2023 às 07:52

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 07:52

Acidente entre dois ônibus deixa vários feridos na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente entre um coletivo do Sistema Transcol e um ônibus de uma empresa particular deixou sete pessoas feridas na Avenida Norte Sul, próximo ao Terminal de Carapina, na Serra, Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (3). A informação foi confirmada à TV Gazeta pela supervisão da Guarda de Trânsito da prefeitura municipal.
O acidente ocorreu próximo do Terminal de Carapina e deixou cinco vítimas com ferimentos mais graves. A Guarda Municipal informou à reportagem de A Gazeta que entre os feridos havia uma recém-nascida. O pai dela acabou tendo uma pancada forte no ombro para proteger a menina. A criança está bem e o pai foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como os demais feridos. 
A guarda informou à TV Gazeta que, na hora da colisão, um dos passageiros colidiu o nariz com uma barra de ferro do coletivo, teve hemorragia, mas está consciente e estável. 

O que diz a Prefeitura da Serra

Em nota, a Prefeitura da Serra informou que o acidente foi atendido pelo Departamento de Operações de Trânsito. "Dois ônibus coletivos estavam envolvidos. Tudo aconteceu na Avenida Norte Sul, próximo ao Terminal de Carapina. Vários passageiros ficaram feridos. Até o momento, são cinco vítimas mais graves, duas foram socorridas e três estão aguardando a chegada de mais ambulâncias", destacou. 
A prefeitura disse ainda que o trânsito já foi liberado no local e flui sem retenções.

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