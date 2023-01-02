Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor perdeu o controle do veículo, "devido a velocidade incompatível às condições climáticas". A vítima sofreu lesões leves e foi levada a um hospital da região.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados