Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Km 286

Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Uma das faixas da via no sentido norte, em direção ao município da Serra, está interditada para o atendimento da ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2023 às 16:12

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 16:12

Acidente deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Acidente deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Um capotamento deixou uma pessoa ferida por volta das 14h desta segunda-feira (02), no km 286 da Rodovia do Contorno, em Cariacica. Segundo a Eco101, administradora da rodovia, uma das faixas da via no sentido norte (Serra) está interditada para o atendimento da ocorrência. 
A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor perdeu o controle do veículo, "devido a velocidade incompatível às condições climáticas". A vítima sofreu lesões leves e foi levada a um hospital da região.

Veja Também

Cachorrinha pinscher desaparece durante fogos no réveillon em Vila Velha

Suspeito de assalto pula em rio e foge a nado em Cachoeiro; veja vídeo

Capotamento deixa um morto e 4 feridos na BR 262, em Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica rodovia do contorno eco 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados