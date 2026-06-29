RAM Dakota Big Horn chega por R$ 249.990 para brigar com Hilux, Ranger e S10

A Ram oficializou a chegada da Dakota Big Horn ao mercado brasileiro. A nova configuração da picape média assume o posto de versão de entrada da linha, posicionada abaixo das opções Warlock, Laramie e Laramie Night Edition. O preço sugerido parte de R$ 249.990, válido especificamente para a modalidade de venda direta, voltada para pessoa jurídica (PJ), microempresários e produtores rurais. O preço público sugerido para o público é de R$ 285.990.





Com a novidade, a montadora visa ampliar a linha do utilitário, que foi originalmente apresentado no país durante a Agrishow, na configuração Laramie Night Edition. No mercado brasileiro, a nova opção deve brigar com nomes já consolidados, como Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10. O modelo representa a primeira investida da Ram no segmento de picapes médias desde que se tornou uma marca independente em 2009.





Mecanicamente, a nova versão utiliza o mesmo conjunto das demais: o motor 2.2 turbodiesel, que entrega 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque máximo. A transmissão é automática de oito marchas e o sistema de tração é 4x4 automático, que conta com modos 4x2, 4x4 com reduzida e bloqueio mecânico do diferencial traseiro.





O design da nova versão agrega elementos como grade com elementos cromados, retrovisores em acabamento preto brilhante, rodas de liga leve de 17” e para-choques na mesma cor da carroceria. As opções de cores são Preto Absolut, Prata Knox, Branco Glacier e Cinza Graphite.





A capacidade de carga é de 1.020 kg, o volume da caçamba é 1.210 litros e a capacidade de reboque é de até 3,5 toneladas.