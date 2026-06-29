RAM Dakota Big Horn chega por R$ 249.990 para brigar com Hilux, Ranger e S10

A Ram oficializou a chegada da Dakota Big Horn ao mercado brasileiro. A nova configuração da picape média assume o posto de versão de entrada da linha, posicionada abaixo das opções Warlock, Laramie e Laramie Night Edition. O preço sugerido parte de R$ 249.990, válido especificamente para a modalidade de venda direta, voltada para pessoa jurídica (PJ), microempresários e produtores rurais. O preço público sugerido para o público é de R$ 285.990.
Com a novidade, a montadora visa ampliar a linha do utilitário, que foi originalmente apresentado no país durante a Agrishow, na configuração Laramie Night Edition. No mercado brasileiro, a nova opção deve brigar com nomes já consolidados, como Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10. O modelo representa a primeira investida da Ram no segmento de picapes médias desde que se tornou uma marca independente em 2009.
Mecanicamente, a nova versão utiliza o mesmo conjunto das demais: o motor 2.2 turbodiesel, que entrega 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque máximo. A transmissão é automática de oito marchas e o sistema de tração é 4x4 automático, que conta com modos 4x2, 4x4 com reduzida e bloqueio mecânico do diferencial traseiro.
O design da nova versão agrega elementos como grade com elementos cromados, retrovisores em acabamento preto brilhante, rodas de liga leve de 17” e para-choques na mesma cor da carroceria. As opções de cores são Preto Absolut, Prata Knox, Branco Glacier e Cinza Graphite.
A capacidade de carga é de 1.020 kg, o volume da caçamba é 1.210 litros e a capacidade de reboque é de até 3,5 toneladas.
Equipamentos
O interior da picape é equipado com um painel de instrumentos digital com tela de 7”, posicionado ao lado da central multimídia com tela de 12,3”, com sistema de entretenimento que oferece espelhamento sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.
O acabamento interno traz bancos revestidos de couro, com regulagens elétricas para os assentos do motorista e do passageiro dianteiro, além de revestimentos táteis nas portas e no painel de instrumentos.
No pacote de assistências à condução, a picape média traz um pacote que inclui frenagem autônoma de emergência com capacidade de detecção de pedestres e ciclistas, controle de cruzeiro adaptativo (piloto automático adaptativo) e sistema de alerta de colisão frontal.
A Ram oferece para o modelo uma garantia de fábrica de cinco anos sem limite de quilometragem.
*Com informações da RAM.