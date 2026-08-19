Artista capixaba leva dança urbana da Grande São Pedro para festival internacional na Holanda

Da Grande São Pedro, Vitória para Amsterdã. O artista capixaba Thayrone Hideki foi um dos selecionados para o festival Summer Dance Forever, na Holanda, que acontece entre 25 e 31 de agosto, levando a trajetória e a força das danças urbanas capixabas ao cenário internacional





Nascido no bairro de Grande São Pedro, em Vitória, o capixaba é dançarino de danças urbanas e profissional do audiovisual, e foi convidado para participar do festival na Europa, evento internacional que reúne dançarinos e nomes da cultura hip-hop de diferentes partes do mundo.





Thayrone começou a dançar em 2009 aos 14 anos, quando viu um amigo dançando em uma apresentação. E por gostar muito do seu estilo de dança, começou a praticar com ele. Ele já conheceu o festival Summer Dance Forever desde 2014, quando ele e alguns amigos assistiam as finais do mundial, o que os inspiraram e continuar a treinar para melhorar e assistir nossos ídolos dançando.