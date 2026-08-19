Artista capixaba leva dança urbana da Grande São Pedro para festival internacional na Holanda

Da Grande São Pedro, Vitória para Amsterdã. O artista capixaba Thayrone Hideki foi um dos selecionados para o festival Summer Dance Forever, na Holanda, que acontece entre 25 e 31 de agosto, levando a trajetória e a força das danças urbanas capixabas ao cenário internacional
Nascido no bairro de Grande São Pedro, em Vitória, o capixaba é dançarino de danças urbanas e profissional do audiovisual, e foi convidado para participar do festival na Europa, evento internacional que reúne dançarinos e nomes da cultura hip-hop de diferentes partes do mundo.
Thayrone começou a dançar em 2009 aos 14 anos, quando viu um amigo dançando em uma apresentação. E por gostar muito do seu estilo de dança, começou a praticar com ele. Ele já conheceu o festival Summer Dance Forever desde 2014, quando ele e alguns amigos assistiam as finais do mundial, o que os inspiraram e continuar a treinar para melhorar e assistir nossos ídolos dançando.
Isso não é só uma conquista pessoal. Vai trazer mais esperança não só para os dançarinos do estado, mas para todos os moradores da Grande São Pedro. É um marco para as danças urbanas do ES, e a prova de que a nossa arte que nasce na periferia e na resistência, pode ocupar os maiores espaços do mundo
Thayrone Hideki Dançarino e profissional audiovisual
Já sobre suas expectativas para o festival, o dançarino prometeu que vai dar o seu melhor, absorvendo toda experiência que for passada em workshops e espera trazer bons resultados na Batalha (ou competição) de dança.
E além de participar das atividades do evento, Thayrone contou que pretende registrar toda a experiência em formato de vlog, com intuito de manter a dança urbana capixaba viva. Mostrando os bastidores da viagem, a rotina em Amsterdã e os treinos em vídeo, ele quer que essa experiência também sirva para inspirar novos dançarinos.
De 2010 até 2012, nós tínhamos centenas de dançarinos de dança urbana se reunindo. Hoje em dia somos pouquíssimos, então ao meu ver é uma cultura que está em extinção aqui no estado. Espero poder contribuir trazendo esse material para escolas, projetos, para que a cultura das danças urbanas volte a ser o que era ou melhor
Thayrone Hideki Dançarino e profissional audiovisual