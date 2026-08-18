Do clássico ao K-pop: festival internacional de dança chega a Santa Maria de Jetibá

Da dança clássica ao K-pop, Santa Maria de Jetibá vai virar palco para diferentes estilos de dança. Pela primeira vez, o município recebe o Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES), que reúne participantes de diferentes regiões do Brasil entre os dias 11 e 13 de setembro, no Espaço Cultural Sophia Arnholz Berger.





A programação competitiva vai contemplar diversos estilos de dança, como Clássico de Repertório, Ballet, Jazz, Ginástica Rítmica, K-pop, Dança de Salão, Sapateado e outros, distribuídas em sessões às 13h e às 16h30 tanto no sábado quanto no domingo.





O evento, que une dança, cultura e criatividade, contará com programação competitiva e mostra comentada nos dias 12 e 13. O primeiro dia vai ser dedicado aos ensaios das escolas e grupos.





As inscrições estão abertas no site Festival Online para todas as idades, e a entrada é solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os participantes concorrerão a bolsas internacionais para destinos como Itália, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Uruguai e Argentina.





O Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES) surgiu em 2018 como uma iniciativa voltada a democratizar o acesso à arte e fomentar a dança capixaba e nacional. Na edição de 2025, realizada no Teatro da UFES, o festival reuniu mais de 600 integrantes e recebeu inscrições de participantes de todas as regiões do Brasil.