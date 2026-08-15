Quaresma de São Miguel Arcanjo: confira a novena para rezar durante o período

Conhecido como o grande defensor da fé, São Miguel Arcanjo ocupa um lugar especial na tradição católica. Seu nome vem do hebraico Mi-ka-El , que significa “Quem é como Deus?”, e expressa uma profissão de fé na soberania divina. Nas Escrituras e na tradição da Igreja, Miguel é apresentado como um arcanjo associado à defesa do povo de Deus e à luta contra o mal.