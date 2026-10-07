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Investigação

Moraes arquiva inquérito aberto contra Do Val, Eustáquio e Allan dos Santos por ataques à PF

Ministro atendeu pedido da PGR, que apontou ofensa à idoneidade de policiais, mas descartou incitação ao crime contra eles

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 21:24

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

06 out 2026 às 21:24

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou investigação contra bolsonaristas suspeitos de obstrução da Justiça e de intimidar delegados da Polícia Federal.


Os alvos eram os influenciadores Oswaldo Eustáquio, Allan dos Santos e Ed Raposo, além do senador Marcos do Val (Avante-ES).


A decisão é do dia 4 de setembro, mas foi revelada pelo Valor Econômico na segunda-feira (5) e confirmada pelo Estadão. Moraes atendeu ao pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).


A PGR afirmou, em parecer enviado a Moraes, que as condutas, principalmente, de Do Val, Eustáquio e Dos Santos revelaram evidente vontade de ofender a idoneidade de policiais que faziam investigações sobre atos antidemocráticos no STF, em especial o delegado Fábio Shor.


Disse que os investigados ultrapassaram o "limite da tolerância", mas que as provas não demonstram articulação estruturada para dolosamente incitar a prática de crimes contra agentes públicos


"Embora a PF tenha optado pelos indiciamentos por embaraço à investigação de organização criminosa e incitação ao crime, não há substrato probatório suficiente para inserir os fatos apurados sob as molduras destes tipos penais", opinou a PGR.


A PF havia pedido o indiciamento dos investigados por esses crimes. O inquérito foi aberto para apurar supostas articulações dos investigados em uma campanha de exposição e intimidação virtual contra policiais que atuavam em investigações em trâmite sob a relatoria de Alexandre de Moraes.

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