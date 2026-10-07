AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polícia

Apreensão causa prejuízo de R$ 94 mil ao tráfico em Cariacica

Segundo a PM, homem de 27 anos foi detido com 7,8 kg de skunk, pistola, munições e outros materiais ligados ao tráfico

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 21:54

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

06 out 2026 às 21:54
Polícia Militar apreende mais de 7 kg de skank e outros materiais usados pelo tráfico de drogas em Cariacica
Polícia Militar apreende mais de 7 kg de skank e outros materiais usados pelo tráfico de drogas em Cariacica Divulgação | PM

Um homem de 27 anos foi detido com 7,8 quilos de skunk dentro de uma casa no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta terça-feira (6). Além da droga, a Polícia Militar apreendeu uma pistola Taurus e três celulares e outros materiais. Segundo a corporação, os itens e o entorpecente foram avaliados em cerca de R$ 94 mil.


Também foram apreendidos 16 munições de calibre 9 milímetros, um kit Roni, dois carregadores, um rádio comunicador, uma base carregadora de rádio e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.


De acordo com a PM, o suspeito seria ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação na região do bairro Mucuri, em Cariacica. O tenente Milhioli informou que, ao perceber a aproximação da equipe da Força Tática do 7º Batalhão, o homem tentou fugir, mas foi alcançado ainda dentro da residência. 


“Ele tentou quebrar o celular quando percebeu a presença da guarnição. O skunk é como se fosse uma maconha prensada, um material de alto custo que gera muito lucro e renda ao tráfico. Parte do material estava já embalada para ser vendida. Por isso, foi uma prisão e apreensão de muita importância para a população", detalhou o tenente. 


A Polícia Civil foi procurada para informar quais medidas foram adotadas contra o suspeito. A matéria será atualizada quando houver retorno.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

Veja Também 

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar

PM reage a assalto e esposa é baleada por suspeitos na Serra

Marataízes fica em alerta para risco em trecho de falésias entre Praia dos Cações e Caculucagem

Defesa Civil alerta para risco de novo trecho de falésia desabar em Marataízes

Imagem de destaque

Homem é morto a tiros ao tentar quitar dívida de drogas em São Mateus

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Davi Alcolumbre
Alcolumbre anuncia sessões para discutir e votar fim da escala 6x1
Imagem de destaque
Moraes arquiva inquérito aberto contra Do Val, Eustáquio e Allan dos Santos por ataques à PF
Instituto Capixaba estreia com derrota na fase final da Superliga C de vôlei feminino
Instituto Capixaba estreia com derrota na fase final da Superliga C de vôlei feminino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados