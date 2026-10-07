Apreensão causa prejuízo de R$ 94 mil ao tráfico em Cariacica

Um homem de 27 anos foi detido com 7,8 quilos de skunk dentro de uma casa no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta terça-feira (6). Além da droga, a Polícia Militar apreendeu uma pistola Taurus e três celulares e outros materiais. Segundo a corporação, os itens e o entorpecente foram avaliados em cerca de R$ 94 mil.





Também foram apreendidos 16 munições de calibre 9 milímetros, um kit Roni, dois carregadores, um rádio comunicador, uma base carregadora de rádio e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.





De acordo com a PM, o suspeito seria ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação na região do bairro Mucuri, em Cariacica. O tenente Milhioli informou que, ao perceber a aproximação da equipe da Força Tática do 7º Batalhão, o homem tentou fugir, mas foi alcançado ainda dentro da residência.





“Ele tentou quebrar o celular quando percebeu a presença da guarnição. O skunk é como se fosse uma maconha prensada, um material de alto custo que gera muito lucro e renda ao tráfico. Parte do material estava já embalada para ser vendida. Por isso, foi uma prisão e apreensão de muita importância para a população", detalhou o tenente.





A Polícia Civil foi procurada para informar quais medidas foram adotadas contra o suspeito. A matéria será atualizada quando houver retorno.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.