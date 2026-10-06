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Norte do ES

Homem é morto a tiros ao tentar quitar dívida de drogas em São Mateus

Segundo a PM, vítima foi ao local acompanhada de um jovem de 22 anos; testemunha disse que disparos ocorreram após uma discussão

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 17:22

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

06 out 2026 às 17:22
Um homem de 26 anos foi morto a tiros enquanto tentava quitar uma dívida de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no bairro Vitória. 

A PM informou que uma equipe foi ao local após ser acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos. 

Nas proximidades, os militares encontraram um jovem de 22 anos, que foi encaminhado voluntariamente à delegacia. De acordo com a PM, ele contou que havia acompanhado a vítima até o local para que ela quitasse uma dívida de drogas com um terceiro homem.

Ainda segundo o relato do jovem, após uma suposta ofensa proferida pela vítima, o outro homem efetuou os disparos. 

Segundo a Polícia Civil, o jovem de 22 anos foi ouvido e liberado, já que não foram identificados elementos suficientes para uma prisão em flagrante. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. 

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

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