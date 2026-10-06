Homem é morto a tiros ao tentar quitar dívida de drogas em São Mateus

Um homem de 26 anos foi morto a tiros enquanto tentava quitar uma dívida de drogas em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar , a vítima foi encontrada caída no bairro Vitória.





A PM informou que uma equipe foi ao local após ser acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.





Nas proximidades, os militares encontraram um jovem de 22 anos, que foi encaminhado voluntariamente à delegacia. De acordo com a PM, ele contou que havia acompanhado a vítima até o local para que ela quitasse uma dívida de drogas com um terceiro homem.





Ainda segundo o relato do jovem, após uma suposta ofensa proferida pela vítima, o outro homem efetuou os disparos.





Segundo a Polícia Civil , o jovem de 22 anos foi ouvido e liberado, já que não foram identificados elementos suficientes para uma prisão em flagrante. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.



