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Investigação

Mulher grávida é assassinada dentro de casa em Pedro Canário

Laydiane Lacerda da Silva, de 33 anos, tinha 18 semanas de gestação; companheiro foi preso e autuado em flagrante

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 15:50

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

06 out 2026 às 15:50
Laydiane Lacerda da Silva estava grávida de um menino há cerca de 18 semanas.
Laydiane Lacerda da Silva, mulher assassinada em Pedro Canário Crédito: Arquivo da família

Uma mulher grávida foi encontrada morta com ferimentos pelo corpo dentro da casa em que morava em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na localidade de Cristal do Norte, no último sábado (3), mas foi divulgado somente nesta terça-feira (6).


Segundo a Polícia Militar, Laydiane Lacerda da Silva, de 33 anos, estava com perfurações na região do pescoço e foi encontrada no quarto do imóvel. Foram localizados vestígios de sangue no banheiro da casa e em uma calça do companheiro da vítima, além de um canivete preso ao vestuário.


De acordo com a PM, o companheiro de Laydiane contou que havia saído para trabalhar pela manhã e, quando retornou, encontrou a mulher morta. Rafael Alves, de 29 anos, foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus e acabou preso, autuado em flagrante por feminicídio.


A reportagem tenta localizar a defesa de Rafael. O espaço segue aberto para manifestação.

Gravidez era celebrada pela família

A irmã da vítima, Laricia Lacerda, contou que Laydiane estava grávida de 18 semanas e esperava um menino. Ela disse ainda que a vítima tinha baixa visão permanente e deficiência motora. "Era uma pessoa querida na cidade e dependente da família para atividades do dia a dia", lembrou.


Laricia disse à reportagem que a irmã e o suspeito se relacionavam havia cerca de cinco anos e moravam juntos desde 2024. Ainda segundo a mulher, a gravidez da irmã era muito aguardada pela família, já que Laydiane havia sofrido um aborto em 2024.

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