Mulher grávida é assassinada dentro de casa em Pedro Canário

Uma mulher grávida foi encontrada morta com ferimentos pelo corpo dentro da casa em que morava em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na localidade de Cristal do Norte, no último sábado (3), mas foi divulgado somente nesta terça-feira (6).





Segundo a Polícia Militar, Laydiane Lacerda da Silva, de 33 anos, estava com perfurações na região do pescoço e foi encontrada no quarto do imóvel. Foram localizados vestígios de sangue no banheiro da casa e em uma calça do companheiro da vítima, além de um canivete preso ao vestuário.





De acordo com a PM, o companheiro de Laydiane contou que havia saído para trabalhar pela manhã e, quando retornou, encontrou a mulher morta. Rafael Alves, de 29 anos, foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus e acabou preso, autuado em flagrante por feminicídio.





A reportagem tenta localizar a defesa de Rafael. O espaço segue aberto para manifestação.