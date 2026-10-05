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Incêndio criminoso

Vídeo flagra homem incendiando carro e polícia investiga caso em Linhares

Publicado em

05 out 2026 às 12:04

Um carro ficou destruído após ser incendiado por um homem de bicicleta no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (4). O crime foi registrado por câmeras de segurança, e a Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, o suspeito não foi localizado.


Nas imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta, o homem chega de bicicleta, estaciona na calçada e caminha até o carro, que estava parado no fim da rua. Ele permanece próximo ao veículo por alguns minutos e, em seguida, as chamas começam no para-brisa. Depois de incendiar o carro, o suspeito foge de bicicleta (veja acima). 


O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio. Ninguém ficou ferido. Segundo o delegado Tiago Cavalcante, da Delegacia de Linhares, o incêndio foi criminoso e a Polícia Civil investiga o caso. Informações que possam ajudar na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181 do Disque-Denúncia, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Motorista sem CNH perde controle de carro e quase invade farmácia no ES

Publicado em 05/10/2026 às 12:19

Um motorista de 26 anos perdeu o controle do carro e quase invadiu uma farmácia na tarde de domingo (4), por volta das 14h31, na Avenida José Hosken Franklin, no Centro de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo estava com o licenciamento em atraso.


De acordo com a polícia, uma equipe fazia patrulhamento pela cidade quando avistou um Chevrolet Celta prata sobre a calçada, preso entre um corrimão e o comércio. O condutor disse aos policiais que os freios do veículo falharam, fazendo com que perdesse o controle da direção.


O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ainda segundo a PM, foram aplicadas as medidas administrativas, e o carro foi removido por um guincho para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista e ciclista ficam feridos após colisão na ES 166 em Cachoeiro

Publicado em 05/10/2026 às 11:06
Motociclista e ciclista ficam feridos em acidente no interior de Cachoeiro
Motociclista e ciclista ficam feridos em acidente no interior de Cachoeiro Redes sociais

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na ES 166, próximo à Usina São Miguel, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a baixa iluminação no trecho pode ter contribuído para a colisão. As circunstâncias da batida não foram informadas.


O acidente aconteceu na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo. O piloto da motocicleta e o ciclista ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). As duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na Ilha do Príncipe

Homem é morto a tiros por dupla de bike elétrica perto da Rodoviária de Vitória

Publicado em 05/10/2026 às 10:11
Homem é morto a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória
Homem é morto a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória Leitor A Gazeta

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na noite de domingo (4), na Ilha do Príncipe, em VitóriaSegundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o indíviduo estava em um ponto de ônibus, próximo a Rodoviária de Vitória, quando dois suspeitos em uma bicicleta elétrica passaram pelo local atirando contra a vítima. 


Em seguida, os suspeitos fugiram em direção à subida do bairro.


Ainda de acordo com testemunhas, a vítima era conhecida pelo apelido de "Hulk" e já havia morado na região, mas não era vista no bairro há algum tempo.


Moradores também relataram aos policiais que, durante o período em que residiu na região, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas. 


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.  

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Árvore cai sobre homem e jovem deixando os dois feridos em Ponto Belo

Publicado em 05/10/2026 às 09:29

Uma árvore caiu e deixou um homem e um jovem feridos na localidade de Itamira, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Defesa Civil Municipal, os dois estavam sentados acompanhando a apuração das eleições quando foram atingidos pelos galhos. Um vídeo mostra a situação após o ocorrido (veja acima).


Pessoas que estavam no local ajudaram no socorro, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado. As duas vítimas foram encaminhadas para um hospital. De acordo com a Defesa Civil, o estado de saúde delas não é grave. A área foi isolada pelo órgão.


Ainda segundo a Defesa Civil, há outras árvores com mais de 60 anos na região, e a idade pode ter contribuído para o acidente. Nesta segunda-feira (5), as secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente de Ponto Belo irão ao local para avaliar as condições das árvores.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motorista fica internado sob escolta após acidente fatal em Cachoeiro

Publicado em 04/10/2026 às 22:42
Toyota Hilux envolvida em acidente com morte em Cachoeiro de Itapemirim
Toyota Hilux envolvida em acidente com morte em Cachoeiro de Itapemirim Leitor A Gazeta

Um motociclista de 47 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete na madrugada deste domingo (4), no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista da Toyota Hilux, de 32 anos, foi socorrido e permaneceu internado sob escolta policial.


Segundo a Polícia Militar, o condutor da caminhonete foi submetido a um teste com etilômetro passivo, que indicou a presença de álcool. Ele também apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora.


O motociclista morreu no local do acidente. A identidade dele não foi informada. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Civil informou que o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor com o agravante de conduzir o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Investigação

Homem é morto com pelo menos oito tiros em Vitória

Publicado em 04/10/2026 às 18:23
Hudson Ildebrando dos Santos foi morto no bairro Alagoano, em Vitória, neste domingo (4)
Hudson Ildebrando dos Santos foi morto a tiros Arquivo pessoal

Um homem, identificado como Hudson Ildebrando dos Santos, de 25 anos, foi morto a tiros no bairro Alagoano, em Vitória, neste domingo (4). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima teria sido baleada por traficantes que atuam na região.


Segundo peritos da Polícia Científica, Hudson foi atingido por pelo menos oito tiros. No local, foram encontrados projéteis de calibre .380. 


O crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), segundo a Polícia Civil. Nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação da reportagem.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Eleições 2026

Lorenzo Pazolini vota em Vitória e diz estar otimista com resultado

Publicado em 04/10/2026 às 13:16
Lorenzo Pazolini votou em Vitória
Lorenzo Pazolini votou em Vitória Guilherme Marques

O candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) chegou ao local de votação, na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, em Vitória, por volta das 12h20 deste domingo (4). Ele registrou o voto às 12h47 e estava acompanhado da mulher e da filha.


Durante entrevista, Pazolini afirmou estar otimista com o resultado e avaliou que a campanha foi conduzida com humildade, diálogo e apresentação de propostas. “A expectativa de hoje é positiva. Trabalhamos com muita humildade, por meio do convencimento, do diálogo e de propostas. Esperamos que hoje seja o dia da democracia, com muita tranquilidade, muita paz e muito amor no coração”, afirmou.


O candidato também agradeceu o apoio recebido durante a campanha e disse que a jornada foi marcada por emoção. Pazolini evitou antecipar qualquer resultado e destacou a importância de respeitar o processo democrático.

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João Guimarães

Estagiário / [email protected]
João Guimarães
Eleições 2026

Eleitores enfrentam filas e espera de mais de 3 horas para votar no ES

Publicado em 04/10/2026 às 13:10
Eleitores reclamam que filas para votação estão muito longas e chegam a demorar mais de 1h em Vitória Guilherme Marques
Eleitores reclamaram das longas filas e espera de mais de 3 horas para votar na manhã deste domingo (4), em diferentes locais do Espírito Santo, durante o 1º turno das Eleições 2026.  

técnica de segurança do trabalho Raquel Boldi enfrentou uma verdadeira prova de resistência na Apae de Laranjeiras, na Serra. Ela chegou por volta das 10h e saiu após as 13h. "Essa escola sempre tem muita gente para votar e muitos idosos. Foram mais de 3 horas para conseguir cumprir meu papel de cidadã, mas deu certo, consegui." 

"Complicado", resumiu o eleitor Carlos Alberto, ao relatar demora de mais de 2 horas para registar o voto na Escola Estadual Ary Parreiras, em Vila Capixaba, Cariacica

Houve também relatos de atraso no CMEI Tarcílio Montanari, em Cariacica. Segundo Sueli Cândido, de 41 anos, mesária no local, o motivo é que muitos eleitores não estão levando “colinha” para as urnas. Por não saberem o número do candidato, eles acabavam voltando para o final da fila, disse ela.

Na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, Vitória, o fluxo aumentou a partir das 10h30. Depois de uma abertura dos portões tranquila, o local passou a ter filas na maioria das seções. De acordo com o eleitor Davi Pandelis, de 28 anos, apesar de não haver registro de intercorrências nas urnas eletrônicas, a espera para votar era de 30 a 40 minutos.

Na UVV, em Vila Velha, eleitores idosos reclamaram que havia apenas uma fila destinada ao atendimento preferencial, o que provocou espera e deixou o local movimentado.

Também foram registradas filas de mais de uma hora na Escola Adelvani Sysesmundo de Azevedo (ASFA), em Jardim Camburi; no Centro Educacional a Escola Leonardo da Vinci, em Santa Lúcia; no CEEJA, no Centro; todos em Vitória, além do Colégio Marista, em Vila Velha.

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Eleições 2026

Helder Salomão vota em Cariacica e diz que está confiante para 2º turno

Publicado em 04/10/2026 às 12:09
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica Analu Fagundes

O candidato ao governo do Espírito Santo Helder Salomão (PT) chegou ao local de votação no CMEI Tarcilio Montanari, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, às 10h deste domingo (4) e registrou o voto às 11h47. Ele cumprimentou eleitores no local.


Durante entrevista, o candidato demonstrou alegria pela campanha e expressou confiança em relação à disputa para o segundo turno. “A nossa expectativa é que tenhamos um dia de democracia. O dia que o povo vai escolher o futuro do Espírito Santo. Nós estamos confiantes", disse.


Helder também ressaltou a importância dos eleitores indecisos. "Há ainda mais de 50% indecisos, isso mostra que a eleição está aberta", completou. O dado citado por ele se refere ao cenário espontâneo da pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, quando os nomes dos adversários não são apresentados aos entrevistados durante a pesquisa eleitoral. 


O candidato finalizou dizendo que manterá a tradição de acompanhar a apuração em casa.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Eleições 2026

TRE-ES registra 31 urnas com falhas e 6 são trocadas nas primeiras horas de votação

Publicado em 04/10/2026 às 10:26

A votação para as Eleições Gerais 2026 no Espírito Santo começou com registros de problemas em 31 urnas eletrônicas na manhã deste domingo (4). No primeiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), atualizado às 9h30, o órgão indicou que as primeiras horas seguem normalmente no Estado.

Urna eletrônica passar por série de testes antes da votação
Urna eletrônica passar por série de testes antes da votação Camila Leão

Mesmo com a rotina tranquila, 31 urnas eletrônicas registraram falhas logo no início dos trabalhos. A maior parte dos problemas foi resolvida no próprio local de votação, com 25 equipamentos consertados, enquanto as outras seis urnas precisaram ser trocadas.


As ocorrências se concentraram em três municípios: Guarapari liderou com oito casos, seguido por Serra, com seis, e Cariacica, com cinco. Ao todo, 10.790 urnas estão em uso nas seções capixabas.

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Larissa Cors

Estagiária / [email protected]
Larissa Cors

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