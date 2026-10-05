Vídeo flagra homem incendiando carro e polícia investiga caso em Linhares

Um carro ficou destruído após ser incendiado por um homem de bicicleta no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (4). O crime foi registrado por câmeras de segurança, e a Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, o suspeito não foi localizado.
Nas imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta, o homem chega de bicicleta, estaciona na calçada e caminha até o carro, que estava parado no fim da rua. Ele permanece próximo ao veículo por alguns minutos e, em seguida, as chamas começam no para-brisa. Depois de incendiar o carro, o suspeito foge de bicicleta (veja acima).
O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio. Ninguém ficou ferido. Segundo o delegado Tiago Cavalcante, da Delegacia de Linhares, o incêndio foi criminoso e a Polícia Civil investiga o caso. Informações que possam ajudar na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181 do Disque-Denúncia, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.