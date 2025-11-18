Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

O que precisa ser feito neste feriado do Dia da Consciência Negra

O feriado nacional não pode ser tratado apenas como mais um dia de descanso e refrigério para professores e trabalhadores sobrecarregados e alunos, crianças e adultos, que aproveitam para descansar, brincar ou colocar em dia os compromissos

Publicado em 18/11/2025 às 03h00


