Carro com chave na ignição é furtado e fuga acaba em acidente em Linhares

A facilidade de encontrar um carro estacionado com a chave na ignição no pátio de um posto de combustíveis em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi a oportunidade aproveitada por um homem para furtar o veículo na manhã desta terça-feira (6). A fuga, no entanto, durou pouco e terminou com o carro completamente destruído.





Segundo a Polícia Militar, o homem assumiu a direção assim que percebeu que a chave estava no veículo, no pátio de um posto no bairro Araçá. Ele saiu em fuga pelas ruas da cidade, mas colidiu contra a traseira de um caminhão que estava estacionado no bairo Aviso.





Após o acidente, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi contido pelo motorista do caminhão até a chegada dos policiais militares. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.