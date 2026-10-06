Corpo de jovem desaparecido é encontrado em rio de São Mateus

O corpo de um jovem de 23 anos, identificado como Mateus de Oliveira, foi encontrado por um pescador entre os rios Mariricu e Cricaré, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (6). De acordo com informações apuradas pela repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, junto a familiares, Mateus estava desaparecido desde o último domingo (4).





Imagens de câmeras de segurança registraram a última aparição do jovem. No vídeo, ele está de short preto e sem camisa, correndo por uma estrada de terra e pedindo por socorro (assista acima). Ainda no domingo, a Guarda Civil Municipal fez buscas pela região, mas Mateus não foi localizado.





O corpo encontrado nesta terça-feira foi reconhecido pela família e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Linhares, para passar por exames e confirmar a causa da morte.





A princípio, conforme apuração da TV Gazeta, não foram encontradas marcas de violência no corpo. A reportagem pediu mais detalhes à Polícia Civil. A corporação informou que a ocorrência está em andamento.