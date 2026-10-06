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Idoso morre após ser baleado na cabeça em São José do Calçado

Vítima foi localizada em uma estrada de chão perto do sítio onde morava, na última segunda-feira (5); homem chegou a ser levado ao hospital de helicóptero, mas, nesta terça-feira, não resistiu

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 10:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 out 2026 às 10:03
Idoso é encontrado em estrada com tiro na cabeça em São José do Calçado
Após ser encontrado baleado em estrada, idoso precisou ser socorrido de helicóptero Crédito: Polícia Militar e Notaer

Um idoso de 73 anos, identificado como Manuel de Lírio Neto, morreu após ser baleado na cabeça no município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Ele foi encontrado caído em uma estrada de chão próximo ao sítio onde morava, na segunda-feira (5), e chegou a ser levado de helicóptero para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, mas, na manhã desta terça-feira (6), ele não resistiu aos ferimentos. 


De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), a vítima foi encontrada caída, próximo à sua moto, por um motorista de transporte escolar que passava pelo local.


A Polícia Militar fez buscas pela região. Testemunhas relataram terem visto uma pessoa em uma motocicleta vermelha, usando uma touca preta, nas proximidades do local. Segundo familiares, nenhum bem do idoso foi levado.


A vítima, conforme a PM, foi socorrida para o Hospital Estadual de São José do Calçado. O homem estava inconsciente e precisou ser intubado e transferido. A Polícia Científica informou que, na manhã desta terça-feira, ele não resistiu. 


O caso segue sob investigação por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

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