Suspeito foge da PM, invade casa e tenta se esconder no banheiro em Vitória

Um homem, identificado como Leonardo Freitas de Oliveira, de 29 anos, foi preso após fugir de policiais militares, invadir a casa de uma moradora e tentar se esconder no banheiro do imóvel, no bairro Forte São João, em Vitória, no final da manhã de segunda-feira (5).





Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam um patrulhamento no Beco José Constantino Filho quando avistaram o suspeito em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e área de atuação da facção Terceiro Comando Puro (TCP).





Ao perceber a presença dos militares, o homem correu pelas escadarias e invadiu a casa de uma moradora. Ele tentou se esconder dentro do banheiro, mas foi localizado pelos policiais.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o suspeito empurrou um sargento e tentou fugir novamente, mas acabou detido.





Com ele, os policiais encontraram um rádio comunicador, R$ 832,25 em dinheiro, pedras de crack e buchas de maconha.





O homem foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por tráfico de drogas, violação de domicílio e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.