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Bairro Forte São João

Suspeito foge da PM, invade casa e tenta se esconder no banheiro em Vitória

Publicado em

06 out 2026 às 08:35
Material apreendido com o suspeito
Material apreendido com o suspeito Polícia Militar

Um homem, identificado como Leonardo Freitas de Oliveira, de 29 anos, foi preso após fugir de policiais militares, invadir a casa de uma moradora e tentar se esconder no banheiro do imóvel, no bairro Forte São João, em Vitória, no final da manhã de segunda-feira (5).


Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam um patrulhamento no Beco José Constantino Filho quando avistaram o suspeito em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e área de atuação da facção Terceiro Comando Puro (TCP).


Ao perceber a presença dos militares, o homem correu pelas escadarias e invadiu a casa de uma moradora. Ele tentou se esconder dentro do banheiro, mas foi localizado pelos policiais.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o suspeito empurrou um sargento e tentou fugir novamente, mas acabou detido.


Com ele, os policiais encontraram um rádio comunicador, R$ 832,25 em dinheiro, pedras de crack e buchas de maconha.


O homem foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por tráfico de drogas, violação de domicílio e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Próximo ao Clube do Saldanha

Carro pega fogo na Avenida Beira-Mar, em Vitória

Publicado em 05/10/2026 às 20:30

Um carro pegou fogo na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Avenida Beira-Mar, no bairro Forte São João, em Vitória, próximo ao Clube do Saldanha, na noite desta segunda-feira (5). Pessoas que passavam pelo local registraram o veículo já tomado pelas chamas (veja vídeo acima)


O Corpo de Bombeiros foi acionado, combateu o fogo e conseguiu extinguir as chamas. Segundo a corporação, não houve vítimas. O motorista informou aos militares que o veículo era emprestado. 


De acordo com informações levantadas pelos militares durante o atendimento, o fogo teria começado na região da caixa de fusíveis do automóvel, localizada próxima à lateral do motorista, e depois se espalhado pelo veículo, que ficou bastante danificado. 


Os Bombeiros ressaltaram, porém, que não é possível determinar a causa apenas com base no atendimento operacional. As circunstâncias que provocaram o incêndio serão investigadas.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Polícia

Homem é preso após agredir companheira e soltar pitbull contra PMs em Vila Velha

Publicado em 05/10/2026 às 14:25
Movimentação policial durante a ocorrência em Primeiro de Maio
Movimentação policial durante a ocorrência em Primeiro de Maio Crédito: Reprodução

Um homem de 34 anos foi preso após agredir a companheira, proferir ofensas racistas contra policiais e soltar um pitbull na direção dos militares, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, no último domingo (4). 


Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito, de 27 anos, relatou ter sido agredida com socos, chutes e empurrões. Durante a discussão, ela quebrou uma garrafa de vidro, e os dois acabaram feridos. 


Após ouvir a vítima, os policiais foram atrás do homem em uma esquina. De acordo com a corporação, ele estava alterado, resistiu à abordagem, ofendeu os militares e tentou fugir entrando em casa. Nesse momento, o suspeito chegou a soltar um pitbull na direção dos policiais. O cão foi contido por familiares, e o suspeito acabou preso. 


O homem e a companheira precisaram de atendimento médico por causa dos ferimentos. Em seguida, ele foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos no contexto da Lei Maria da Penha, além de desacato e injúria racial. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Trânsito

Motorista e motociclista morrem após colisão na ES 315 em Boa Esperança

Publicado em 05/10/2026 às 13:30
A colisão aconteceu no bairro Nova Cidade, na tarde de domingo (4)
Motorista teria perdido controle do carro em uma curva e colidido com a moto Crédito: Leitor|AG

Um motorista e um motociclista morreram após uma colisão na ES 315, no bairro Nova Cidade, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (4). Segundo a Polícia Militar, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas e constataram a morte das duas vítimas. Os nomes e as idades dos condutores não foram informados.


Uma testemunha contou à PM que os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o motorista do carro teria perdido o controle em uma curva, invadido a contramão e atingido a motocicleta. A dinâmica do acidente é investigada.


A Polícia Científica foi acionada, e os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Boa Esperança.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Motorista sem CNH perde controle de carro e quase invade farmácia no ES

Publicado em 05/10/2026 às 12:19

Um motorista de 26 anos perdeu o controle do carro e quase invadiu uma farmácia na tarde de domingo (4), por volta das 14h31, na Avenida José Hosken Franklin, no Centro de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo estava com o licenciamento em atraso.


De acordo com a polícia, uma equipe fazia patrulhamento pela cidade quando avistou um Chevrolet Celta prata sobre a calçada, preso entre um corrimão e o comércio. O condutor disse aos policiais que os freios do veículo falharam, fazendo com que perdesse o controle da direção.


O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ainda segundo a PM, foram aplicadas as medidas administrativas, e o carro foi removido por um guincho para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Incêndio criminoso

Vídeo flagra homem incendiando carro e polícia investiga caso em Linhares

Publicado em 05/10/2026 às 12:04

Um carro ficou destruído após ser incendiado por um homem de bicicleta no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (4). O crime foi registrado por câmeras de segurança, e a Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, o suspeito não foi localizado.


Nas imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta, o homem chega de bicicleta, estaciona na calçada e caminha até o carro, que estava parado no fim da rua. Ele permanece próximo ao veículo por alguns minutos e, em seguida, as chamas começam no para-brisa. Depois de incendiar o carro, o suspeito foge de bicicleta (veja acima). 


O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio. Ninguém ficou ferido. Segundo o delegado Tiago Cavalcante, da Delegacia de Linhares, o incêndio foi criminoso e a Polícia Civil investiga o caso. Informações que possam ajudar na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181 do Disque-Denúncia, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motociclista e ciclista ficam feridos após colisão na ES 166 em Cachoeiro

Publicado em 05/10/2026 às 11:06
Motociclista e ciclista ficam feridos em acidente no interior de Cachoeiro
Motociclista e ciclista ficam feridos em acidente no interior de Cachoeiro Redes sociais

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na ES 166, próximo à Usina São Miguel, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a baixa iluminação no trecho pode ter contribuído para a colisão. As circunstâncias da batida não foram informadas.


O acidente aconteceu na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo. O piloto da motocicleta e o ciclista ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). As duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na Ilha do Príncipe

Homem é morto a tiros por dupla de bike elétrica perto da Rodoviária de Vitória

Publicado em 05/10/2026 às 10:11
Homem é morto a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória
Homem é morto a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória Leitor A Gazeta

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na noite de domingo (4), na Ilha do Príncipe, em VitóriaSegundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o indíviduo estava em um ponto de ônibus, próximo a Rodoviária de Vitória, quando dois suspeitos em uma bicicleta elétrica passaram pelo local atirando contra a vítima. 


Em seguida, os suspeitos fugiram em direção à subida do bairro.


Ainda de acordo com testemunhas, a vítima era conhecida pelo apelido de "Hulk" e já havia morado na região, mas não era vista no bairro há algum tempo.


Moradores também relataram aos policiais que, durante o período em que residiu na região, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas. 


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.  

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Árvore cai sobre homem e jovem deixando os dois feridos em Ponto Belo

Publicado em 05/10/2026 às 09:29

Uma árvore caiu e deixou um homem e um jovem feridos na localidade de Itamira, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Defesa Civil Municipal, os dois estavam sentados acompanhando a apuração das eleições quando foram atingidos pelos galhos. Um vídeo mostra a situação após o ocorrido (veja acima).


Pessoas que estavam no local ajudaram no socorro, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado. As duas vítimas foram encaminhadas para um hospital. De acordo com a Defesa Civil, o estado de saúde delas não é grave. A área foi isolada pelo órgão.


Ainda segundo a Defesa Civil, há outras árvores com mais de 60 anos na região, e a idade pode ter contribuído para o acidente. Nesta segunda-feira (5), as secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente de Ponto Belo irão ao local para avaliar as condições das árvores.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motorista fica internado sob escolta após acidente fatal em Cachoeiro

Publicado em 04/10/2026 às 22:42
Toyota Hilux envolvida em acidente com morte em Cachoeiro de Itapemirim
Toyota Hilux envolvida em acidente com morte em Cachoeiro de Itapemirim Leitor A Gazeta

Um motociclista de 47 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete na madrugada deste domingo (4), no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista da Toyota Hilux, de 32 anos, foi socorrido e permaneceu internado sob escolta policial.


Segundo a Polícia Militar, o condutor da caminhonete foi submetido a um teste com etilômetro passivo, que indicou a presença de álcool. Ele também apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora.


O motociclista morreu no local do acidente. A identidade dele não foi informada. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Civil informou que o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor com o agravante de conduzir o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Investigação

Homem é morto com pelo menos oito tiros em Vitória

Publicado em 04/10/2026 às 18:23
Hudson Ildebrando dos Santos foi morto no bairro Alagoano, em Vitória, neste domingo (4)
Hudson Ildebrando dos Santos foi morto a tiros Arquivo pessoal

Um homem, identificado como Hudson Ildebrando dos Santos, de 25 anos, foi morto a tiros no bairro Alagoano, em Vitória, neste domingo (4). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima teria sido baleada por traficantes que atuam na região.


Segundo peritos da Polícia Científica, Hudson foi atingido por pelo menos oito tiros. No local, foram encontrados projéteis de calibre .380. 


O crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), segundo a Polícia Civil. Nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação da reportagem.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

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