Detido por estupro diz à polícia ter matado grávida em Pedro Canário

O homem detido nesta sexta-feira (16) suspeito de invadir uma casa e estuprar a moradora em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, confessou à Polícia Militar ter matado uma mulher grávida no início do mês na mesma cidade. A declaração gera uma reviravolta no caso, já que o companheiro da vítima havia sido preso em flagrante pelo crime.





De acordo com a PM, durante a abordagem após o ataque à residência, o suspeito assumiu também a autoria do assassinato de Laydiane Lacerda da Silva, de 33 anos, grávida assassinada no dia 3 de outubro. O nome dele não foi informado.





"Durante a ocorrência, o suspeito confessou também a autoria do homicídio de uma mulher grávida, ocorrido no dia 3 de outubro", informou a corporação, em nota.





Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a relação do detido com a morte de Laydiane será apurada ao longo das investigações. Questionada para confirmar por quais crimes o homem detido será autuado, a corporação informou que o procedimento na Regional de São Mateus ainda estava em andamento.