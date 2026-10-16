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Reviravolta

Detido por estupro diz à polícia ter matado grávida em Pedro Canário

A declaração gera uma reviravolta no caso, já que o companheiro da vítima havia sido preso em flagrante pelo crime

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 18:00

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

16 out 2026 às 18:00
Laydiane Lacerda da Silva estava grávida de um menino há cerca de 18 semanas.
Laydiane Lacerda da Silva, grávida assassinada em Pedro Canário | Arquivo da família

O homem detido nesta sexta-feira (16) suspeito de invadir uma casa e estuprar a moradora em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, confessou à Polícia Militar ter matado uma mulher grávida no início do mês na mesma cidade. A declaração gera uma reviravolta no caso, já que o companheiro da vítima havia sido preso em flagrante pelo crime.


De acordo com a PM, durante a abordagem após o ataque à residência, o suspeito assumiu também a autoria do assassinato de Laydiane Lacerda da Silva, de 33 anos, grávida assassinada no dia 3 de outubro. O nome dele não foi informado.


"Durante a ocorrência, o suspeito confessou também a autoria do homicídio de uma mulher grávida, ocorrido no dia 3 de outubro", informou a corporação, em nota.


Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a relação do detido com a morte de Laydiane será apurada ao longo das investigações. Questionada para confirmar por quais crimes o homem detido será autuado, a corporação informou que o procedimento na Regional de São Mateus ainda estava em andamento.

O histórico do crime

Laydiane foi encontrada morta no quarto de casa com perfurações no pescoço. Na ocasião, a PM localizou vestígios de sangue no banheiro do imóvel e em uma calça com um canivete, que seriam do companheiro da vítima, segundo a corporação.


O companheiro de Laydiane contou que havia saído para trabalhar pela manhã e, quando retornou, encontrou a mulher morta. Ele foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus e acabou preso, autuado em flagrante por feminicídio.


A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para confirmar se o companheiro de Laydiane permanece preso após a confissão de outro suspeito, mas ainda não obteve retorno.

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