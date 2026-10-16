Homem invade casa para roubar, estupra mulher e tenta matá-la no ES

Uma mulher teve a casa invadida, foi estuprada e esfaqueada no pescoço em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (16). O suspeito do crime foi localizado e detido pela polícia escondido dentro de uma igreja.





Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital da região. Aos policiais, ela contou que estava dormindo quando o homem invadiu o imóvel, cometeu o abuso e tentou matá-la.





Durante as buscas na região, equipes da PM e da Polícia Civil encontraram o homem escondido no templo religioso. Na abordagem, ele confessou aos militares que invadiu a residência para praticar um roubo, mas atacou a moradora ao encontrá-la dormindo.





O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus.