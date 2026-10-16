AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Norte capixaba

Homem invade casa para roubar, estupra mulher e tenta matá-la no ES

O suspeito do crime foi localizado e detido pela polícia escondido dentro de uma igreja

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 16:29

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

16 out 2026 às 16:29

Uma mulher teve a casa invadida, foi estuprada e esfaqueada no pescoço em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (16). O suspeito do crime foi localizado e detido pela polícia escondido dentro de uma igreja.


Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital da região. Aos policiais, ela contou que estava dormindo quando o homem invadiu o imóvel, cometeu o abuso e tentou matá-la.


Durante as buscas na região, equipes da PM e da Polícia Civil encontraram o homem escondido no templo religioso. Na abordagem, ele confessou aos militares que invadiu a residência para praticar um roubo, mas atacou a moradora ao encontrá-la dormindo.


O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus. 

Veja Também 

Crime aconteceu no bairro Nova Esperança, na noite de quinta-feira (15). Uma outra jovem, de 21 anos, ficou ferida

Jovem é morta a tiros e outra fica ferida em pitstop de Linhares

Imagem de destaque

Adolescente é estuprado na Beira Rio e dois suspeitos são presos em Colatina

Sesa contrata reforma do necrotério e instalação de câmara frigorífica em hospital do Noroeste do ES

Homem é baleado por suspeito encapuzado em Colatina

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Norte Norte Pedro Canário Polícia Civil Polícia Militar Violência Sexual Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Caso Apex: Justiça suspende quebra de sigilo de Cinelli, mas mantém bloqueio de bens
Imagem de destaque
Aperitivos com grão-de-bico: 3 receitas proteicas fáceis para fazer em casa
Carteira de Trabalho
Fim da escala 6x1: veja quem fica de fora das novas regras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados