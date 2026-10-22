Após reviravolta, Justiça manda soltar marido de grávida morta em Pedro Canário

A Justiça revogou a prisão preventiva de Raphael Alves Nepomoceno, marido de Laydiane Lacerda da Silva, de 33 anos, grávida de quatro meses encontrada morta em casa no dia 3 de outubro, no distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A decisão foi tomada após a defesa apresentar novos elementos sobre a autoria do crime, incluindo a confissão atribuída a outro homem, preso por suspeita de estupro e tentativa de latrocínio na mesma cidade.





Adriel de Jesus Sena, de 21 anos, foi detido no dia 16 de outubro, suspeito de invadir uma casa, estuprar a moradora e tentar matá-la. Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem, ele também confessou ter matado Laydiane. Na ocasião, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e estupro, em concurso material de crimes, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A possível participação dele no homicídio da grávida seria apurada pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário.





Na decisão que determinou a soltura de Raphael, o juiz Leandro Cunha Bernardes da Silveira ressaltou, porém, que a suposta confissão precisa ser analisada com cautela. Conforme o documento, Adriel, apontado como autor da declaração, negou ter confessado o homicídio durante uma audiência de custódia relacionada a outro procedimento. Por isso, o magistrado afirmou que ainda não é possível atribuir a responsabilidade pelo crime ao terceiro nem afastar definitivamente os indícios que levaram à prisão do marido da vítima.





O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a autoridade policial se manifestaram favoravelmente à revogação da prisão preventiva, considerando a mudança no cenário investigativo. O juiz substituiu a prisão por medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo e proibição de deixar a comarca sem autorização judicial. A investigação sobre a morte de Laydiane continua.





A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para saber se Raphael já deixou o sistema prisional, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.





A Gazeta tenta localizar a defesa de Raphael e Adriel, e deixa este espaço aberto para um posicionamento.