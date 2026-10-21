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Investigação

Secretário de Linhares deixa cargo após denúncia de assédio sexual

Tiago Magalhães foi denunciado por uma ex-servidora, que também foi exonerada; caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 11:46

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

21 out 2026 às 11:46
Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação

O secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Tiago Magalhães, deixou o cargo após uma denúncia de assédio sexual feita por uma ex-servidora, que também foi exonerada. Segundo a prefeitura, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.


De acordo com a administração municipal, o gabinete da prefeita instaurou um procedimento administrativo para apurar a denúncia assim que tomou conhecimento dos relatos. A apuração administrativa segue em andamento, paralelamente à investigação da Polícia Civil.


Em nota, a prefeitura informou que Tiago solicitou exoneração na tarde de terça-feira (21). Segundo o município, a decisão foi tomada para evitar dúvidas sobre a imparcialidade das apurações e permitir que o então secretário exerça seu direito à ampla defesa.


O delegado Fabrício Lucindo, responsável pela investigação, informou que está ouvindo testemunhas e analisando as provas apresentadas pela vítima. A prefeitura afirmou que as medidas cabíveis serão avaliadas conforme o avanço das investigações e a produção de provas.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com o ex-secretário para ouvir seu posicionamento. O espaço permanece aberto para manifestação.

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