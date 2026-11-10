Condenado por ameaça e violação de domicílio é preso em Linhares

Um homem de 55 anos, condenado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, foi preso na noite de segunda-feira (9), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido por agentes da Polícia Penal no bairro Nova Esperança, por volta das 18h25.





Identificado como João Nilson Xavier, ele foi localizado durante diligências realizadas pelo Grupamento de Busca e Recaptura (Recap). Segundo a Polícia Penal, o homem colaborou com a abordagem e não ofereceu resistência.





A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Após ser localizado, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares para os procedimentos legais.