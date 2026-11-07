ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Disputa entre traficantes

Adolescente é baleado durante troca de tiros na Serra

Rapaz de 17 anos foi encontrado caído, pedindo socorro, após ser baleado nas costas

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 13:39

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 nov 2026 às 13:39
3ª Delegacia Regional da Serra Gabriela Singular

Uma troca de tiros entre indivíduos ligados ao tráfico de drogas deixou um adolescente de 17 anos ferido nas proximidades do Horto de Santo Antônio, em Serra Sede, na Serra, na noite de sexta-feira (6).


A Polícia Militar foi acionada por um motociclista e, ao chegar, avistou diversos moradores na rua, que confirmaram o fato e direcionaram a guarnição até um pasto que margeia o bairro, via que dá acesso ao morro Mestre Álvaro.


Enquanto os militares se dirigiam até o local, o adolescente foi avistado caído, pedindo socorro. Ele foi atingido nas costas durante a troca de tiros, e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.


A Guarda Civil Municipal (GCM) também foi acionada e, durante buscas, um indivíduo fugiu e não foi localizado. Durante a ocorrência, uma pistola e uma quantidade expressiva de drogas foram apreendidas.


O caso agora é investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.


A Polícia Civil reforçou que, caso alguém tenha informações sobre o caso, é possível denunciar de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, seja por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou por meio do WhatsApp (27 99253-8181).

Veja Também 

Imagem de destaque

Viatura da PM é atingida por tiro durante operação contra o tráfico na Serra

Caso foi entregue na Delegacia Regional da Serra

Carro é alvo de ataque e cinco pessoas são conduzidas à delegacia na Serra

Imagem de destaque

Incêndio destrói apartamento e deixa feridos graves em prédio na Serra

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tráfico de drogas Tiros Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Lucas, Sasha e Xuxa durante um desfile em São Paulo
Xuxa defende João Lucas após genro sofrer ataques preconceituosos nas redes
Cantor Puteerier e Ludimilla em gravações de videoclipe para a música 'Bi Festinha', lançada na quinta-feira (5)
Putterier rebate crítica sobre usar bissexualidade para promover música com Ludmilla
Prato da chef Júlia Faria para aula-show no Fest Gastronomia 2026
Carne-seca acevichada com feijão de corda e banana: a receita de Júlia Faria no Fest Gastronomia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.