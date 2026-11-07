Adolescente é baleado durante troca de tiros na Serra

Uma troca de tiros entre indivíduos ligados ao tráfico de drogas deixou um adolescente de 17 anos ferido nas proximidades do Horto de Santo Antônio, em Serra Sede, na Serra, na noite de sexta-feira (6).





A Polícia Militar foi acionada por um motociclista e, ao chegar, avistou diversos moradores na rua, que confirmaram o fato e direcionaram a guarnição até um pasto que margeia o bairro, via que dá acesso ao morro Mestre Álvaro.





Enquanto os militares se dirigiam até o local, o adolescente foi avistado caído, pedindo socorro. Ele foi atingido nas costas durante a troca de tiros, e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.





A Guarda Civil Municipal (GCM) também foi acionada e, durante buscas, um indivíduo fugiu e não foi localizado. Durante a ocorrência, uma pistola e uma quantidade expressiva de drogas foram apreendidas.





O caso agora é investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.





A Polícia Civil reforçou que, caso alguém tenha informações sobre o caso, é possível denunciar de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, seja por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou por meio do WhatsApp (27 99253-8181).