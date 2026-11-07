Incêndio destrói apartamento e deixa feridos graves em prédio na Serra

Um incêndio destruiu um apartamento no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste sábado (7). As chamas tiveram início por volta das 5h e, segundo testemunhas, enquanto o prédio era evacuado, o morador do apartamento 504 foi encontrado ferido por queimaduras.





Apesar das chamas, ele conseguiu descer as escadas sozinho, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi socorrido por uma vizinha, que o levou de carro ao Hospital Jayme Santos Neves. Ele teria sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta.





Enquanto estava sendo socorrido, o morador contou para as vizinhas que havia um outro homem no apartamento com ele, que não conseguiu sair sozinho. Ele foi resgatado inconsciente, do quarto principal, pelo Corpo de Bombeiros Militar, que conseguiu extinguir as chamas por volta das 7h.





Moradores do condomínio Recreio das Palmeiras relataram que ele teve algumas paradas cardíacas e precisou ser reanimado antes de também ser levado ao Hospital Jayme Santos Neves pelas equipes de socorro. O estado de saúde é gravíssimo.