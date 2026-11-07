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Colina de Laranjeiras

Incêndio destrói apartamento e deixa feridos graves em prédio na Serra

Dois homens foram socorridos em estado grave; três moradores de outros imóveis também precisaram de atendimento

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 12:14

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 nov 2026 às 12:14

Um incêndio destruiu um apartamento no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste sábado (7). As chamas tiveram início por volta das 5h e, segundo testemunhas, enquanto o prédio era evacuado, o morador do apartamento 504 foi encontrado ferido por queimaduras. 


Apesar das chamas, ele conseguiu descer as escadas sozinho, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi socorrido por uma vizinha, que o levou de carro ao Hospital Jayme Santos Neves. Ele teria sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta.


Enquanto estava sendo socorrido, o morador contou para as vizinhas que havia um outro homem no apartamento com ele, que não conseguiu sair sozinho. Ele foi resgatado inconsciente, do quarto principal, pelo Corpo de Bombeiros Militar, que conseguiu extinguir as chamas por volta das 7h.


Moradores do condomínio Recreio das Palmeiras relataram que ele teve algumas paradas cardíacas e precisou ser reanimado antes de também ser levado ao Hospital Jayme Santos Neves pelas equipes de socorro. O estado de saúde é gravíssimo.

Incêndio em apartamento deixou dois homens gravemente feridos na Serra Leitor A Gazeta

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram completamente o imóvel . Após o combate e controle do incêndio, foram realizadas buscas em outros apartamentos, indicados pelos moradores, sendo resgatados duas moradoras de outros dois imóveis no quinto andar e um morador em um apartamento no oitavo andar. Eles foram atendidos pelo Samu.


“Por ter sido encontrada uma vítima inconsciente, a perícia da Polícia Científica foi acionada. A síndica foi orientada a acionar a Defesa Civil Municipal para avaliar os danos estruturais. O quinto andar foi totalmente interditado com fita zebrada e moradores foram orientados a não adentrar o local até que o corredor estivesse totalmente resfriado.”


Ao longo da manhã, quem mora em outros andares conseguiu retornar para abrir as janelas e recuperar alguns pertences, mas os moradores do quinto andar receberam nova recomendação, para aguardar a avaliação da Defesa Civil, que chegou por volta das 10h. 


As causas do incêndio ainda serão investigadas. A Polícia Científica informou, por volta das 11h, que estava em deslocamento para o local a fim de realizar a perícia.

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