A escritora brasileira que virou sensação com romance sobre os neandertais: 'Já tive empregos horríveis, estar no meu quarto escrevendo é libertador'

Não acho que a questão seja o preço do livro, mas sim que as pessoas ganham mal. Não existem políticas robustas de aquisição de livros e de bibliotecas. Na Austrália, se você é autor e tem livros em bibliotecas públicas, você ganha um incentivo do governo porque você está deixando de vender para ter o livro na biblioteca. A gente precisa fortalecer tudo isso antes de apontar o dedo para as pessoas. É óbvio que é totalmente do meu interesse que as pessoas leiam. Embora minha família não seja de uma situação financeira privilegiada, eu tive a bênção de vir de uma família de leitoras, em que se suava para pagar um livro, porque isso era um valor na minha casa.