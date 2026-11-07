Inmet emite alerta de tempestade com perigo potencial a 54 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade com perigo potencial para 54 cidades do Espírito Santo, válido para todo este sábado (7). O aviso indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Confira a lista de municípios afetados:
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Alto Rio Novo
Anchieta
Apiacá
Atílio Vivacqua
Baixo Guandu
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Colatina
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Fundão
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Mantenópolis
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Pancas
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São José do Calçado
São Roque do Canaã
Serra
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória