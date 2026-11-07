Inmet emite alerta de tempestade com perigo potencial a 54 cidades do ES

Dois homens que ocupavam uma motocicleta ficaram inconscientes após colidirem com uma caminhonete no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (7). Um deles foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o outro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e receberam atendimento de emergência.





O motorista da caminhonete, de 48 anos, permaneceu no local e realizou teste do bafômetro, que teve resultado negativo. À Polícia Militar, ele relatou que seguia no sentido do bairro Carlos Germano Naumann quando a motocicleta surgiu na contramão. O condutor disse ainda que tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo e atingiu o portão de uma residência, entrando no quintal do imóvel.





De acordo com a PM, a caminhonete estava com a documentação regular. Já a motocicleta, que estava com o licenciamento atrasado e pneus desgastados, foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).





A Polícia Civil informou que o motorista da caminhonete foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde prestou esclarecimentos e foi liberado.