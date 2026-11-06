Lama no Rio Doce: pescadores ainda temem o mar e indígenas abandonaram a pesca no ES

Uma data nada comemorativa para quem ainda convive com as consequências do maior desastre ambiental do país. Os rejeitos que atingiram a bacia do Rio Doce e chegaram ao litoral do Espírito Santo transformaram a relação de pescadores e comunidades indígenas com as águas.





Em Regência, distrito de Linhares, no Norte do estado, o presidente da Associação de Pescadores, Leônidas Carlos, passou 55 anos da vida no mar. Foi da pesca que tirou o sustento para criar os nove filhos. Hoje, sente saudade do trabalho que marcou sua história, mas não tem segurança para voltar à antiga rotina na pesca, nem comercializar os peixes da região.





Na aldeia Piraquê-Açu, na cidade vizinha de Aracruz, o cacique Kara'í Perú contou que está há mais de dez anos sem pescar no rio. Após os rejeitos passarem pelas águas, a comunidade também deixou de consumir os peixes da região e começou a comprar pescado de outros locais, "dos homens brancos", como eles falam.

