5 cuidados para evitar vendas perdidas por cartão recusado

Para Antonio Alfonso, CEO da Sinnu, empresa brasileira especializada em processamento de pagamentos para negócios com vendas consultivas e transações de maior valor, uma cobrança negada nem sempre indica falta de limite. “Muitas empresas investem em marketing, treinam vendedores e estruturam processos comerciais, mas não acompanham o que acontece depois que o cliente aceita a proposta. Quando o pagamento falha, todo esse trabalho pode ser comprometido”, explica.