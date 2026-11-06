Prepare-se para a São Silvestre: veja como organizar os treinos para os 15 km da prova

O início do mês de novembro deve ser dedicado à adaptação. O objetivo é criar uma rotina de treinos, ajustar a alimentação e começar a entender o próprio ritmo, sem acelerar o processo. “Para quem está começando, o ideal é alternar caminhada com corrida leve, cerca de três vezes por semana, aumentando gradualmente o tempo de trote. Para quem já corre, o mais importante é manter a regularidade e evitar aumentar a intensidade de forma brusca. O corpo precisa de tempo para fortalecer músculos, tendões e articulações”, explica Anderson Téu.