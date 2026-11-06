Tendência “misturinha” no TikTok: combinação de óleo capilar e máscara promove ultranutrição aos fios

O profissional alerta, no entanto, para um erro frequente no modo de preparo: “A falha mais comum é pingar o óleo direto no pote do tratamento. Isso pode alterar a fórmula, o pH e a conservação do produto ao longo do tempo . O correto é separar em um recipiente limpo apenas a quantidade que será usada no momento e adicionar de duas a três gotas do óleo capilar.”