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Tendência “misturinha” no TikTok: combinação de óleo capilar e máscara promove ultranutrição aos fios

Prática popularizada nas redes sociais atrai quem busca potencializar os cuidados em casa; especialista explica os benefícios e ensina o ritual correto
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 13:53

A combinação de óleo capilar e máscara de tratamento ajuda a deixar os fios nutridos e bonitos (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)
A combinação de óleo capilar e máscara de tratamento ajuda a deixar os fios nutridos e bonitos Crédito: Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock

Com milhões de visualizações em vídeos no TikTok, a aplicação de algumas gotas de óleo capilar diretamente na máscara de tratamento tornou-se o novo ritual queridinho dos entusiastas de haircare . A técnica, apelidada pelos usuários de “misturinha turbinada”, promete devolver o brilho, selar as cutículas e proporcionar uma nutrição profunda ao cabelo em poucos minutos.

A busca por tratamentos multifuncionais e por resultados de salão sem sair de casa impulsionou a tendência. A proposta consiste em unir o poder emoliente dos óleos vegetais, como os de argan, macadâmia, abacate ou coco, à ação reconstrutora e hidratante das máscaras condicionantes, criando um tratamento intensivo sob medida.

O olhar do especialista

Segundo Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico da rede de salões de beleza Jacques Janine, a combinação atua de forma complementar na fibra capilar , mas exige atenção no preparo para evitar a sobrecarga de ativos ou a alteração das propriedades dos produtos.

“A união do óleo capilar com a máscara é uma excelente estratégia para potencializar a etapa de nutrição no cronograma capilar. Enquanto a máscara penetra na fibra, entregando condicionamento e reposição lipídica, o óleo atua como um selante de alta eficácia, preservando a umidade dentro do fio, reduzindo o frizz e suavizando as pontas duplas”, explica.

O profissional alerta, no entanto, para um erro frequente no modo de preparo: “A falha mais comum é pingar o óleo direto no pote do tratamento. Isso pode alterar a fórmula, o pH e a conservação do produto ao longo do tempo . O correto é separar em um recipiente limpo apenas a quantidade que será usada no momento e adicionar de duas a três gotas do óleo capilar.”

Algumas gotas de óleo são suficientes para potencializar o efeito da máscara de tratamento (Imagem: AliceCam | Shutterstock)
Algumas gotas de óleo são suficientes para potencializar o efeito da máscara de tratamento Crédito: Imagem: AliceCam | Shutterstock

Passo a passo da aplicação

Para reproduzir a tendência em casa sem pesar os fios, comece lavando os cabelos com o shampoo de sua preferência e retire o excesso de água. Em um recipiente, misture a quantidade de máscara necessária para o comprimento e as pontas com duas a três gotas de óleo capilar, até obter uma textura homogênea. O preparo deve ser feito apenas no momento da aplicação.

Distribua a mistura mecha por mecha, do comprimento às pontas, evitando a raiz. Deixe agir pelo tempo indicado na embalagem da máscara, geralmente de três a cinco minutos, e finalize enxaguando bem com água morna ou fria, até remover todo o produto.

“Para quem não abre mão do secador após a lavagem, é fundamental aplicar um protetor térmico no comprimento e nas pontas, enquanto os fios ainda estão úmidos”, ressalta Mauricio Pina. Segundo o especialista, o calor do secador, aliado à escovação, ajuda a alinhar as cutículas e a potencializar o brilho dos cabelos. “Sem a proteção adequada, as altas temperaturas podem comprometer a estrutura capilar e danificar os fios. O protetor térmico ajuda a minimizar esses danos, proporcionando um acabamento leve, brilhante e protegido”, finaliza.

Sugestões de produtos: Óleo Oil Blend Máscara Capilar Al Arab Elixir, de Jacques Janine Professionnel; Luster Lock Glossing Oil e Luster Lock Instant Shine & Repair Treatment, de JOICO; Óleo Capilar Bio Reparador e Máscara de Tratamento Argan Efeito Glow Eu Amo Charming, da Cless Cosméticos.

Por Priscila Alcântara

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