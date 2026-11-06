Como apimentar a relação sem gastar muito? Pequenas atitudes podem reacender o desejo

Investir na relação já é fato, todos nós já entendemos que não dá para deixar a rotina tomar conta e que todo relacionamento saudável requer um pouco de investimento em tempo, presença e atenção.
Uma Lingerie nova, viagens românticas, restaurantes sofisticados, brinquedos eróticos e noites em hotéis, as propagandas ja indicam um caminho a seguir e acaba que quando o assunto é apimentar a vida a dois, as pessoas logo associam a algum tipo de investimento financeiro. Mas será que é preciso gastar dinheiro para sair da rotina e despertar desejo?
A resposta é não necessariamente. Nem sempre aquilo que consideramos romântico ou sedutor ou mesmo valioso envolve dinheiro. É importante analisar antes o que desperta o desejo do outro e o que ele ou ela acredita ser valioso.
Por isso, antes de pensar em como surpreender, vale perguntar: o que faz meu parceiro se sentir desejado? O que desperta meu interesse? De que maneira cada um gosta de receber desejo?
Outro aspecto fundamental que sempre ressalto é a comunicação. Falar sobre preferências, fantasias, vontades e até sobre aquilo que deixou de despertar interesse pode ser uma forma de renovar a intimidade.
Uma metanálise publicada no Journal of Family Psychology, em 2022, reuniu 93 estudos, envolvendo 38.499 pessoas em relacionamentos. Os pesquisadores encontraram uma associação positiva entre comunicação sexual e satisfação no relacionamento e na vida sexual. A qualidade dessas conversas apresentou uma associação mais forte com a satisfação do que simplesmente conversar com maior frequência.
Em outras palavras, não basta perguntar se está tudo bem. É importante criar um ambiente de confiança sem críticas para falar sobre o que dá prazer, o que incomoda e o que cada um gostaria de experimentar. A novidade entra nesse pacote e sempre dá um toque a mais na relação e ajuda a fantasia a comparecer mas primeiro precisa saber o que é novidade para o outro e se está dentro do seu padrão de valores. E isso significa que sair da mesmice não exige necessariamente sair de casa ou abrir a carteira. Às vezes, basta fazer algo diferente juntos.
Vamos as dicas:
10 maneiras de apimentar a relação sem gastar dinheiro
1. Resgatem o flerte: enviem mensagens provocantes (não piadas) durante o dia, façam elogios e recuperem aquela sensação de conquista do início do relacionamento.
2. Marquem um encontro em casa: preparem um jantar com o que já têm na geladeira, coloquem uma música, velas, uma roupa bonita e desliguem as telas.
3. Façam uma massagem: peguem um óleo hidratante e explorem o toque sem a obrigação de que ele termine em sexo. O objetivo é redescobrir o corpo e o prazer do contato.
4. Despertem as fantasias: conversem sobre desejos e curiosidades, valem pesquisar videos, sem críticas. Fantasiar não significa necessariamente ter vontade de realizar tudo aquilo.
5. Mudem o cenário: que tal transformar a sala em um espaço para um encontro a dois ou aproveitar um momento de privacidade em outro ambiente da casa?
6. Resgatem os beijos demorados: em meio à correria, muitos casais deixam de lado o beijo sem pressa, o abraço prolongado e o carinho espontâneo.
7. Criem um jogo de perguntas: cada um pode fazer perguntas sobre desejos, lembranças, experiências marcantes e novidades que gostaria de viver a dois.
8. Façam algo inédito juntos: dancem na sala, aprendam uma receita, experimentem uma brincadeira ou escolham uma atividade que nunca fizeram.
9. Sessão de fotos: explorem a sensualidade, roupas, posições, carícias, luz e outras formas de estímulo, respeitando a privacidade dessas fotos depois.
10. Reservem um tempo exclusivo: estabeleçam um momento da semana para estar juntos, sem distrações, cobranças ou obrigações.
É importante lembrar que apimentar a relação não significa estabelecer uma meta de desempenho sexual ou transformar a intimidade em mais uma tarefa da rotina. Também não significa que os dois precisam estar sempre disponíveis para experimentar novidades.
O desejo tem ritmos diferentes e pode ser influenciado por fatores emocionais, físicos, hormonais e relacionais. Por isso, respeitar os limites, os momentos e as vontades individuais é indispensável.
No fim das contas, talvez o maior investimento que um casal possa fazer na vida sexual não seja financeiro, mas afetivo. Afinal, a intimidade não depende de cenários luxuosos ou presentes caros. Depende também de atenção, disponibilidade, criatividade e da capacidade de continuar descobrindo o outro, mesmo depois de muitos anos juntos.
Caro leitor
Sirleide Stinguel é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.