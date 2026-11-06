Como apimentar a relação sem gastar muito? Pequenas atitudes podem reacender o desejo

Investir na relação já é fato, todos nós já entendemos que não dá para deixar a rotina tomar conta e que todo relacionamento saudável requer um pouco de investimento em tempo, presença e atenção.





Uma Lingerie nova, viagens românticas, restaurantes sofisticados, brinquedos eróticos e noites em hotéis, as propagandas ja indicam um caminho a seguir e acaba que quando o assunto é apimentar a vida a dois, as pessoas logo associam a algum tipo de investimento financeiro. Mas será que é preciso gastar dinheiro para sair da rotina e despertar desejo?





A resposta é não necessariamente. Nem sempre aquilo que consideramos romântico ou sedutor ou mesmo valioso envolve dinheiro. É importante analisar antes o que desperta o desejo do outro e o que ele ou ela acredita ser valioso.





Por isso, antes de pensar em como surpreender, vale perguntar: o que faz meu parceiro se sentir desejado? O que desperta meu interesse? De que maneira cada um gosta de receber desejo?





Outro aspecto fundamental que sempre ressalto é a comunicação. Falar sobre preferências, fantasias, vontades e até sobre aquilo que deixou de despertar interesse pode ser uma forma de renovar a intimidade.





Uma metanálise publicada no Journal of Family Psychology, em 2022, reuniu 93 estudos, envolvendo 38.499 pessoas em relacionamentos. Os pesquisadores encontraram uma associação positiva entre comunicação sexual e satisfação no relacionamento e na vida sexual. A qualidade dessas conversas apresentou uma associação mais forte com a satisfação do que simplesmente conversar com maior frequência.





Em outras palavras, não basta perguntar se está tudo bem. É importante criar um ambiente de confiança sem críticas para falar sobre o que dá prazer, o que incomoda e o que cada um gostaria de experimentar. A novidade entra nesse pacote e sempre dá um toque a mais na relação e ajuda a fantasia a comparecer mas primeiro precisa saber o que é novidade para o outro e se está dentro do seu padrão de valores. E isso significa que sair da mesmice não exige necessariamente sair de casa ou abrir a carteira. Às vezes, basta fazer algo diferente juntos.