Entenda como funciona a transição verde na indústria

A transição energética depende do trabalho conjunto entre sociedade, indústrias e governos. Essa relação e o papel do Espírito Santo no cenário nacional de financiamento climático foram alguns dos temas tratados durante o Fórum Debate, que reuniu autoridades e especialistas do setor.
A discussão também pautou o episódio do EstúdioCast especial Economia Verde, que recebeu o diretor de Projetos Estratégicos do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), Caetano Penna, e o diretor executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), André Godoy.
Durante o episódio, os convidados falaram sobre a pesquisa realizada pelo projeto Transição Verde na Indústria, iniciativa da ABDE. Eles também discutiram o papel das instituições financeiras de desenvolvimento no financiamento da agenda da transição verde, debatendo oportunidades e desafios que fazem parte do atual cenário.
O videocast foi gravado durante o Fórum Debate, que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Abde, com apoio institucional do Bandes, da PD Case e Open Society.