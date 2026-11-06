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Entenda como funciona a transição verde na indústria

Papel dos diferentes setores no incentivo à transição energética e o financiamento a projetos sustentáveis foram temas debatidos durante o EstúdioCast Especial Economia Verde, gravado durante o Fórum Debate

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 15:09

Bandes

Bandes

Publicado em 

06 nov 2026 às 15:09

A transição energética depende do trabalho conjunto entre sociedade, indústrias e governos. Essa relação e o papel do Espírito Santo no cenário nacional de financiamento climático foram alguns dos temas tratados durante o Fórum Debate, que reuniu autoridades e especialistas do setor. 

A discussão também pautou o episódio do EstúdioCast especial Economia Verde, que recebeu o diretor de Projetos Estratégicos do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), Caetano Penna, e o diretor executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), André Godoy.

Durante o episódio, os convidados falaram sobre a pesquisa realizada pelo projeto Transição Verde na Indústria, iniciativa da ABDE. Eles também discutiram o papel das instituições financeiras de desenvolvimento no financiamento da agenda da transição verde, debatendo oportunidades e desafios que fazem parte do atual cenário.


O videocast foi gravado durante o Fórum Debate, que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Abde, com apoio institucional do Bandes, da PD Case e Open Society.

O EstúdioCast especial Economia Verde, que recebeu o diretor de Projetos Estratégicos do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), Caetano Penna, e o diretor executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), André Godoy. Camila Leão

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O EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, e a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (Abde), Maria Fernanda Coelho.

Incentivo a iniciativas de descarbonização acelera desenvolvimento sustentável no ES

Economia verde, transição energética, seguros e resiliência climática serão alguns dos temas abordados durante o Fórum Debate

Fórum Debate reúne autoridades e especialistas para discussões sobre economia verde

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