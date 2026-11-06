Colégio em Vitória promove aulão pré-Enem neste sábado (7)

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, estudantes intensificam os preparativos para as provas, que serão aplicadas neste domingo (8) e no domingo seguinte (15). Para auxiliar os candidatos na reta final de estudos, o colégio Primeiro Mundo, integrante da Inspira Rede de Educadores, promoverá aulões especiais nos sábados que antecedem o exame, nos dias 7 e 14 de novembro.





Durante os encontros, os professores da instituição, situada no bairro Santa Lúcia, Vitória, vão revisar conteúdos importantes, apresentar estratégias para a resolução de questões e compartilhar orientações sobre gestão do tempo, dinâmica da prova e controle da ansiedade. A programação também prevê momentos de acolhimento, motivação e descontração, com o objetivo de ajudar os estudantes a chegarem ao exame mais seguros e confiantes.





Segundo o diretor de Performance Acadêmica da Inspira Rede de Educadores, Helton Moreira, a proposta vai além de uma revisão de última hora. A iniciativa também representa uma oportunidade para retomar conhecimentos, esclarecer dúvidas e aprimorar estratégias para a realização da prova.





“Mas também queremos que sejam momentos de acolhimento, nos quais os alunos possam diminuir a tensão natural desse período e perceber que estão preparados para enfrentar o desafio”, afirma.