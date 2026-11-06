Colégio em Vitória promove aulão pré-Enem neste sábado (7)

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, estudantes intensificam os preparativos para as provas, que serão aplicadas neste domingo (8) e no domingo seguinte (15). Para auxiliar os candidatos na reta final de estudos, o colégio Primeiro Mundo, integrante da Inspira Rede de Educadores, promoverá aulões especiais nos sábados que antecedem o exame, nos dias 7 e 14 de novembro.
Durante os encontros, os professores da instituição, situada no bairro Santa Lúcia, Vitória, vão revisar conteúdos importantes, apresentar estratégias para a resolução de questões e compartilhar orientações sobre gestão do tempo, dinâmica da prova e controle da ansiedade. A programação também prevê momentos de acolhimento, motivação e descontração, com o objetivo de ajudar os estudantes a chegarem ao exame mais seguros e confiantes.
Segundo o diretor de Performance Acadêmica da Inspira Rede de Educadores, Helton Moreira, a proposta vai além de uma revisão de última hora. A iniciativa também representa uma oportunidade para retomar conhecimentos, esclarecer dúvidas e aprimorar estratégias para a realização da prova.
“Mas também queremos que sejam momentos de acolhimento, nos quais os alunos possam diminuir a tensão natural desse período e perceber que estão preparados para enfrentar o desafio”, afirma.
Além das atividades presenciais, a Inspira Rede de Educadores promoverá dois aulões gratuitos e abertos ao público no YouTube, com a participação de professores de diferentes disciplinas. A primeira transmissão está prevista para este sábado (7). Durante as lives, os docentes vão resolver questões, esclarecer dúvidas e apresentar estratégias para a realização do Enem.
Após a aplicação das provas, a instituição também realizará uma transmissão ao vivo com o gabarito comentado. Outra iniciativa será a disponibilização de uma Calculadora TRI, ferramenta que permitirá aos estudantes estimar a pontuação no exame a partir das respostas informadas no gabarito.
O recurso utiliza como referência a metodologia da Teoria de Resposta ao Item, adotada pelo Enem, e oferece uma estimativa de desempenho para ajudar os candidatos a compreenderem como a nota é calculada.
Para Helton Moreira, a preparação para o exame precisa ir além do domínio dos conteúdos cobrados. Habilidades como interpretação de textos, capacidade de análise, raciocínio lógico e resolução de problemas são importantes para um bom desempenho nas diferentes áreas do conhecimento.
“Mais do que concentrar a atenção em uma disciplina específica, os estudantes precisam desenvolver competências que são transversais ao exame. Em Matemática e Ciências da Natureza, por exemplo, é importante saber interpretar situações-problema e aplicar conceitos em diferentes contextos. Em Linguagens e Ciências Humanas, a leitura crítica e a capacidade de estabelecer relações entre temas fazem diferença. Na Redação, clareza, coerência e capacidade de argumentação são essenciais. Não basta ter um repertório amplo: é preciso saber utilizá-lo de maneira pertinente ao tema proposto”, explica.