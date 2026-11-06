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Internacional

Pai de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, é preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil

Ainda não está claro se a duquesa de Sussex foi informada sobre a prisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 16:47

Pai de Meghan Markle é preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil
Pai de Meghan Markle é preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil Getty Images

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, duquesa de Sussex, foi preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil.


Três fontes ligadas à investigação disseram à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, que ele foi detido no âmbito das alegações de que possuía material de abuso sexual infantil. O caso corre sob sigilo judicial, acrescentou uma das fontes.


Ainda não está claro se a duquesa de Sussex foi informada sobre a prisão nem quando e onde Thomas Markle foi detido.


No início deste mês, centenas de imagens de abuso sexual infantil supostamente ligadas a Markle, de 82 anos, haviam sido encontradas em um imóvel nas Filipinas.


Ele já havia negado as acusações, classificando-as como "mentiras doentias".


A duquesa está afastada do pai desde 2018. A BBC apurou que ela rompeu o contato com ele no ano passado, dizendo-lhe que ela e as autoridades sabiam que ele havia abusado de meninas menores de idade.

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