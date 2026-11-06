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Crédito também no ES

Faculdade dá R$ 10 em corridas de Uber para candidatos do Enem

Voucher estará disponível no dia da prova para alunos e não alunos da Estácio

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 17:57

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

06 nov 2026 às 17:57

Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (8) pode contar com um incentivo para chegar mais tranquilo ao local de prova. Pela campanha “Carona Estácio”, a Estácio oferece um voucher de R$ 10 no aplicativo da Uber. Estudantes do país, alunos ou não da instituição, podem ser beneficiados com o crédito, usável no dia 8 ou no dia 15, das 10 às 21 horas.


Para ter direito ao voucher, basta acessar a página Carona Estácio, no site oficial da instituição e fazer o cadastro, que exige, entre outros dados, o número de inscrição no Enem.


 O crédito é disponibilizado no aplicativo Uber em uma corrida, e somente em um dos dois dias. Ou seja, o aluno pode escolher se prefere custear a ida ou a volta, desde que esteja dentro do horário previsto.

Campanha "Carona Estácio" está disponível para estudantes que farão a prova do Enem Divulgação
Iniciativa foi impulsionada por atrasos

Em 2025, 27% dos inscritos faltaram ao primeiro dia, o equivalente a aproximadamente 1,2 milhão de estudantes em todo o país. Um dos casos que ficaram conhecidos foi o de um candidato que chegou com 40 segundos de atraso e não pôde fazer a prova. Pensando em situações como essa, a campanha oferece uma opção rápida de locomoção.


“Sabemos que o dia do Enem envolve expectativa, ansiedade e muitos desafios para os candidatos. Por isso, queremos contribuir também com questões práticas, como o deslocamento até o local da prova”, afirma o vice-presidente de Marketing e Vendas da Yduqs (organização da qual a Estácio faz parte), Eduardo Guedes.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os portões para o Enem abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas começam às 13h30.

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Para estudantes que possuem o Cartão Transcol Escolar, a opção gratuita para chegar ao local de prova é ir de ônibus, já que a passagem não será cobrada desse público nos dois domingos de Enem (8 e 15). Não é preciso comprovar renda

A Ceturb-ES também vai manter 13 ônibus de reserva nos terminais, que entram em operação se a demanda aumentar. Os demais ônibus seguem a grade de horários de domingo, com menos viagens, por isso é importante consultar as linhas antes de sair de casa.

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