Faculdade dá R$ 10 em corridas de Uber para candidatos do Enem

Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (8) pode contar com um incentivo para chegar mais tranquilo ao local de prova. Pela campanha “Carona Estácio”, a Estácio oferece um voucher de R$ 10 no aplicativo da Uber. Estudantes do país, alunos ou não da instituição, podem ser beneficiados com o crédito, usável no dia 8 ou no dia 15, das 10 às 21 horas.





Para ter direito ao voucher, basta acessar a página Carona Estácio, no site oficial da instituição e fazer o cadastro, que exige, entre outros dados, o número de inscrição no Enem.





O crédito é disponibilizado no aplicativo Uber em uma corrida, e somente em um dos dois dias. Ou seja, o aluno pode escolher se prefere custear a ida ou a volta, desde que esteja dentro do horário previsto.