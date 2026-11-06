Enem: o que fazer um dia antes da prova? 7 dicas para chegar preparado e evitar erros na véspera

Depois de meses de preparação, a véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma vir acompanhada de uma dúvida: ainda dá tempo de estudar ou o melhor é fechar os livros? Para muitos candidatos, a ansiedade faz justamente o contrário do que seria desejável. É nesse momento que aparecem maratonas de revisão, noites mal dormidas e a tentativa de aprender em algumas horas aquilo que não foi assimilado ao longo do ano.