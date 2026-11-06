Taça Morris Brown reúne velejadores no Iate Clube e resgata a história náutica capixaba





No ano em que marca os 80 anos de fundação, o Iate Clube do Espírito Santo reafirma a força de sua tradição na vela. Neste sábado (7), às 12h, a Baía de Vitória recebe a Taça Morris Brown, regata que reúne as classes Snipe, ILCA 6, ILCA 7 e prancha a vela, com largada no clube.





A Taça Morris Brown vai além de uma competição, é um resgate de memória do esporte náutico capixaba. O nome homenageia Joseph William Morris Brown, o Morris Brown, pioneiro dos esportes náuticos e do voo livre no Espírito Santo. Nascido em Natal (RN) e filho de pai inglês, ele idealizou o embrião do Iate Clube do Espírito Santo e descobriu a Rampa de Ubá, em Alfredo Chaves, que se tornou referência para o voo livre. Pai do multicampeão Frank Brown, Morris faleceu em fevereiro de 2007, aos 73 anos, deixando um legado que atravessa gerações dentro e fora da água.





Para o comodoro Abner Garcia Romano, a regata traduz o que o clube tem de mais essencial. “A Taça Morris Brown é a tradição da vela em movimento. Ao homenagear quem sonhou o Iate Clube lá atrás, mostramos às novas gerações que a nossa história continua sendo escrita na água, regata após regata”, afirma.



