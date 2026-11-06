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Iatismo

Taça Morris Brown reúne velejadores no Iate Clube e resgata a história náutica capixaba

Regata, que acontece neste sábado (7), homenageia o pioneiro que idealizou o embrião do Iate Clube do Espírito Santo

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2026 às 18:33
Imagem histórica do Morris Brown na curva da Jurema
Imagem histórica do Morris Brown na curva da Jurema Revista da Vela


No ano em que marca os 80 anos de fundação, o Iate Clube do Espírito Santo reafirma a força de sua tradição na vela. Neste sábado (7), às 12h, a Baía de Vitória recebe a Taça Morris Brown, regata que reúne as classes Snipe, ILCA 6, ILCA 7 e prancha a vela, com largada no clube.


A Taça Morris Brown vai além de uma competição, é um resgate de memória do esporte náutico capixaba. O nome homenageia Joseph William Morris Brown, o Morris Brown, pioneiro dos esportes náuticos e do voo livre no Espírito Santo. Nascido em Natal (RN) e filho de pai inglês, ele idealizou o embrião do Iate Clube do Espírito Santo e descobriu a Rampa de Ubá, em Alfredo Chaves, que se tornou referência para o voo livre. Pai do multicampeão Frank Brown, Morris faleceu em fevereiro de 2007, aos 73 anos, deixando um legado que atravessa gerações dentro e fora da água.


Para o comodoro Abner Garcia Romano, a regata traduz o que o clube tem de mais essencial. “A Taça Morris Brown é a tradição da vela em movimento. Ao homenagear quem sonhou o Iate Clube lá atrás, mostramos às novas gerações que a nossa história continua sendo escrita na água, regata após regata”, afirma.


Entenda as classes

Na vela, “classe” é o tipo de barco usado na competição, e todos os barcos de uma mesma classe seguem as mesmas características, o que faz o resultado depender da habilidade do velejador.

Snipe: veleiro de dois tripulantes, tradicional e muito popular no Brasil, conhecido pela competitividade e pelo trabalho em equipe.


ILCA 6 e ILCA 7: antigos Lasers, são barcos individuais que se diferenciam pelo tamanho da vela. O ILCA 7 é a classe olímpica, e o ILCA 6 é muito usado na formação de atletas em desenvolvimento.

Prancha a vela: o windsurf, em que o velejador controla a vela diretamente, em pé sobre a prancha.

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