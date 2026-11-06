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Nova herdeira

Capixaba Richarlison e Amanda Araújo serão pais de uma menina: Aurora

Esposa do jogador publicou um vídeo nas redes sociais para anunciar que o casal espera uma menina; primeiro filho dos dois é Richarlison Jr.

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2026 às 18:48
Richarlison e Amanda Araújo revelam nome e sexo da segunda filha: Aurora
Richarlison e Amanda Araújo revelam nome e sexo da segunda filha: Aurora Reprodução/Instagram

A família de Richarlison vai ganhar uma nova integrante. O atacante capixaba e a esposa, Amanda Araújo, revelaram que estão à espera de uma menina, que se chamará Aurora. A novidade foi compartilhada pela companheira do jogador nas redes sociais, nesta sexta-feira, em um vídeo com a revelação do sexo do bebê.


Na legenda da publicação, Amanda também anunciou o nome escolhido para a segunda filha do casal: Aurora. Os dois já são pais de Richarlison Jr., de 1 ano.


A nova gestação foi anunciada pelo casal no início de novembro, também por meio das redes sociais. Na ocasião, Richarlison e Amanda celebraram a chegada de mais um integrante à família com a mensagem: "Agora somos 4 ❤️".


Natural de Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison tem 29 anos e construiu carreira no futebol europeu após se destacar no futebol brasileiro. O atacante segue conciliando a trajetória profissional com uma nova fase da vida familiar.

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