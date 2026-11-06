Capixaba Richarlison e Amanda Araújo serão pais de uma menina: Aurora

A família de Richarlison vai ganhar uma nova integrante. O atacante capixaba e a esposa, Amanda Araújo, revelaram que estão à espera de uma menina, que se chamará Aurora. A novidade foi compartilhada pela companheira do jogador nas redes sociais, nesta sexta-feira, em um vídeo com a revelação do sexo do bebê.





Na legenda da publicação, Amanda também anunciou o nome escolhido para a segunda filha do casal: Aurora. Os dois já são pais de Richarlison Jr., de 1 ano.





A nova gestação foi anunciada pelo casal no início de novembro, também por meio das redes sociais. Na ocasião, Richarlison e Amanda celebraram a chegada de mais um integrante à família com a mensagem: "Agora somos 4 ❤️".





Natural de Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison tem 29 anos e construiu carreira no futebol europeu após se destacar no futebol brasileiro. O atacante segue conciliando a trajetória profissional com uma nova fase da vida familiar.