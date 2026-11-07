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Em frente a distribuidora

Carro é alvo de ataque e cinco pessoas são conduzidas à delegacia na Serra

Disparos foram feitos enquanto veículo passava em frente a uma distribuidora em Colina de Laranjeiras

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 13:20

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 nov 2026 às 13:20
Caso foi entregue na Delegacia Regional da Serra
Caso foi entregue na Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um carro foi atingido por tiros, na madrugada deste sábado (07), enquanto passava em frente a uma distribuidora no bairro Carapina Grande, na Serra. No veículo, estavam três pessoas, sendo um homem e duas mulheres, que pediram ajuda ao 6⁰ Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, após os disparos. Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia.


O ataque aconteceu após deixarem uma passageira, de 18 anos, em casa. Segundo a PMES, foi identificada uma perfuração na porta traseira direita do veículo, além de danos no retrovisor.


Durante as buscas no estabelecimento, um homem fugiu a pé, e, enquanto militares o seguiam, sacou uma pistola e apontou para um policial, que efetuou disparos. Ninguém foi atingido. O homem largou a arma, uma pistola calibre 9mm com 13 munições, e se rendeu.


Apesar disso, as vítimas não o reconheceram como o autor dos disparos contra o carro. O suspeito que teria atirado estava na distribuidora, foi abordado e conduzido para esclarecimentos.


“Durante a condução dos dois indivíduos houve hostilidade e interferência de frequentadores da distribuidora, sendo necessário o uso de spray de pimenta por parte da equipe. Três mulheres também foram conduzidas por, segundo a PM, desacatar os policiais e desobedecer ordens.”


Os envolvidos e o material apreendido foram entregues na 3ª Delegacia Regional, onde a ocorrência segue em andamento no plantão vigente.

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