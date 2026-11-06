ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Acidente

Viatura capota ao socorrer policial atingida por bala de borracha em Guarapari

Quatro policiais estavam no veículo no momento do acidente, ocorrido no bairro Muquiçaba, nesta sexta-feira (6). Segundo a PM, os militares sofreram ferimentos leves

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 15:11

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

06 nov 2026 às 15:11

Uma viatura da Polícia Militar capotou no bairro Muquiçaba, em Guarapari, próximo ao trevo da Praça Philomeno Pereira Ribeiro, nesta sexta-feira (6). O acidente aconteceu durante o deslocamento de uma equipe para socorrer uma policial atingida por uma munição de borracha dentro do 10º Batalhão da PM. Quatro militares ficaram feridos e um carro que estava estacionado nas proximidades também foi atingido.


De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, a policial foi atingida após uma munição de elastômero, conhecida como bala de borracha, ricochetear na areia de uma área destinada ao manuseio de armamentos dentro do batalhão.


Após o incidente, outros três policiais saíram para levar a militar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma rotatória próxima ao supermercado ExtraCenter, na Avenida Francisco Vieira Passos, fazendo com que a viatura capotasse.


Os quatro militares foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à UPA de Guarapari. Segundo informações repassadas pelo comando da unidade, eles apresentavam ferimentos de gravidade leve a moderada, sem risco de morte.


O cabo que conduzia a viatura e outro soldado apresentavam dores no ombro e passariam por exames de raio-X. Uma terceira policial também seria submetida ao exame, mas estava bem, segundo as informações recebidas.


Já a militar que havia sido atingida pela munição de borracha apresentava dores no tornozelo esquerdo, na panturrilha direita e na parte posterior da coxa. Ela receberia medicação e também passaria por exames de imagem.

Carro estacionado foi atingido durante capotamento

Durante o acidente, a viatura também atingiu um carro estacionado em frente à uma loja de colchões, na Avenida Francisco Vieira Passos. A vendedora Thays Rebonato contou à TV Gazeta que o veículo pertence à companheira dela, que trabalha como motorista de aplicativo e ficou impossibilitada de trabalhar devido aos danos.


Segundo Thays, a traseira do automóvel ficou bastante danificada após ser atingida pela viatura. Com o impacto, o carro também bateu contra o muro da loja, que não chegou a ser quebrado.


A vendedora relatou que veículos frequentemente passam em alta velocidade pela rotatória onde ocorreu o acidente. Ela também demonstrou preocupação com os prejuízos, já que o automóvel não possui seguro e é utilizado como instrumento de trabalho pela companheira.


A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Polícia Militar para esclarecer quais providências serão adotadas em relação aos danos causados ao veículo particular e se existe algum procedimento para solicitar o ressarcimento. Até a publicação, não havia recebido retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Atualização

06/11/2026

Esta reportagem foi atualizada com informações da Polícia Militar sobre o estado de saúde dos policiais envolvidos no acidente, além de relato de uma testemunha obtido pela TV Gazeta.

Veja Também 

Diogo Pompermayer Marchiori morreu durante um voo do Espírito Santo para São Paulo

Adolescente de 13 anos morre após passar mal em voo do ES para SP

Condenado por tráfico é encontrado escondido em casa em Linhares

Foragido por tráfico de drogas é encontrado escondido em casa em Linhares

Fabio Eugenio Madeira

"Extremamente violento", diz delegada sobre suspeito de matar babá no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Polícia Militar Polícia Militar Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor João Lucas e a mulher, Sasha Meneghel, na estreia do musical 'Tina Turner', em SP
Sasha defende João Lucas após cantor ser alvo de ataques preconceituosos
Flávio Bolsonaro conquistou a maior parte do eleitorado em 46 cidades de maioria católica, e Lula, em 15.
Como votaram os municípios com mais evangélicos e católicos no ES? Veja mapa
Corte federal negou recurso da OAB-ES contra aumento de tributos para escritórios com lucros milionários
Escritórios de advocacia do ES que faturam mais de R$ 5 milhões podem pagar mais impostos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.