Viatura capota ao socorrer policial atingida por bala de borracha em Guarapari

Uma viatura da Polícia Militar capotou no bairro Muquiçaba, em Guarapari, próximo ao trevo da Praça Philomeno Pereira Ribeiro, nesta sexta-feira (6). O acidente aconteceu durante o deslocamento de uma equipe para socorrer uma policial atingida por uma munição de borracha dentro do 10º Batalhão da PM. Quatro militares ficaram feridos e um carro que estava estacionado nas proximidades também foi atingido.





De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, a policial foi atingida após uma munição de elastômero, conhecida como bala de borracha, ricochetear na areia de uma área destinada ao manuseio de armamentos dentro do batalhão.





Após o incidente, outros três policiais saíram para levar a militar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma rotatória próxima ao supermercado ExtraCenter, na Avenida Francisco Vieira Passos, fazendo com que a viatura capotasse.





Os quatro militares foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à UPA de Guarapari. Segundo informações repassadas pelo comando da unidade, eles apresentavam ferimentos de gravidade leve a moderada, sem risco de morte.





O cabo que conduzia a viatura e outro soldado apresentavam dores no ombro e passariam por exames de raio-X. Uma terceira policial também seria submetida ao exame, mas estava bem, segundo as informações recebidas.





Já a militar que havia sido atingida pela munição de borracha apresentava dores no tornozelo esquerdo, na panturrilha direita e na parte posterior da coxa. Ela receberia medicação e também passaria por exames de imagem.